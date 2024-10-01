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Були разом в Україні, доки його дружина жила в Грузії? Що відомо про молодшу на 24 роки обраницю Саакашвілі

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Михаіл Саакашвілі крутив роман із українкою, поки його дружина була Грузії Новина оновлена 01 жовтня 2024, 09:44
Михаіл Саакашвілі крутив роман із українкою, поки його дружина була Грузії. Фото Телеграф, Getty Images

Михаіл Саакашвілі мав дуже насичене особисте життя

Михаіл Саакашвілі – колишній президент Грузії та український політик, який має громадянство нашої країни. І поки він будував політичну кар’єру в Україні та особисте життя з українкою Єлизаветою Ясько, вдома в Грузії на нього чекала законна дружина Сандра Рулофс, з якою він був разом близько 30 років.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про молоду цивільну дружину Саакашвілі Лізу Ясько і як вона виглядає. А також про реакцію дружини Саакашвілі на його нове кохання в Україні.

Михаіл Саакашвілі

Ліза Ясько — що про неї відомо

Ліза Ясько – народна депутатка України від партії "Слуга народу". Вона входить до Комітету із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, а в період 2019-2021 років була головою української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. Ясько народилася у Києві 1990 року, у жовтні їй виповниться 34 роки.

Ліза Ясько

І вона на 24 роки молодша за Міхеїла Саакашвілі, з яким закрутила роман, коли він був в Україні. Пару багато разів бачили разом у 2020 році, а вже у жовтні 2021 року вони разом записали відео, в якому розповіли, що вони у стосунках та у них кохання. Це було якраз перед тим, політик ризикнув повернутися до Грузії, де його одразу заарештували і помістили у в’язницю, і де він перебуває досі.

Це відео із зізнаннями дуже здивувало офіційну дружину Михаіла Саакашвілі Сандру Рулофс, яка у цей час жила в Грузії. Пізніше вона прокоментувала це відео у своїх соцмережах.

"Багато розгублених друзів та товаришів запитують мене про особисте життя. Я не приховую, що зміст відео, опублікованого в п’ятницю ввечері, для мене несподіваний, а форма абсолютно неприйнятна. Незважаючи на особисті емоції, я зберігаю спокій і вірю, що ми станемо переможцями цієї битви", — написала Сандра Рулофс.

Сандра Рулофс
Михайло Саакашвілі та Сандра Рулофс
Михайло Саакашвілі та Сандра Рулофс

Варто зазначити, що із Сандрою Рулофс Михаіл Саакашвілі познайомився ще 1993 року і з того часу пов’язав із нею своє життя. Вона два президентські терміни була першою леді Грузії та народила політику двох синів. Схоже, що на момент роману Саакашвілі з Лізою Ясько в Україні вони з дружиною Сандрою не були офіційно розлучені. Втім і зараз немає інформації про розлучення Саакашвілі та Рулофс. Як і немає інформації про новий шлюб Саакашвілі з Лізою Ясько.

Саакашвілі з Лізою Ясько
Саакашвілі з Лізою Ясько

При цьому є інформація про те, що Ясько народила дитину Саакашвілі. У червні 2023 року Єлизавета повідомила у соцмережі, що народила дитину своєму коханому. І хоча його імені не назвала, із контексту все зрозуміло.

"Моя дитина – це моя любов. Для батька наша дитина – це його українське коріння та українські продовження, про які він мріяв і так хотів мати, пишаючись своїм паспортом громадянина України", — написала Ясько у соцмережі.

Те, що Єлизавета Ясько народила дочку для Саакашвілі, пізніше підтвердила його мама, яка спілкується з обраницею сина. Як розповіла Гіулі Аласанія, дівчинку назвали Жасмін.

Раніше "Телеграф" розповідав, що говорив про Україну Вахтанг Кікабідзе та за що ненавидів Путіна. Любив та підтримував усім серцем.

Теги:
#Міхеіл Саакашвілі #Сандра Рулофс #Єлизавета Ясько