Народила шістьох дітей і зберігає золото в російському банку: що відомо про дружину Юрія Бойка і як вона виглядає

Дружина Юрія Бойка дуже небідна жінка, судячи з його декларацій

Юрій Бойко – один "ветеранів" української політики. Він при владі вже давно – зараз сидить уже другу каденцію у Верховній Раді, а до того був міністром енергетики в уряді Януковича-Азарова. Його знають як проросійського політика, який балотувався від відповідних проросійських партій. А ось його дружина Віра не така публічна як чоловік-нардеп, проте дуже небідна жінка.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дружину Юрія Бойка Віру, як вона виглядає і чим займається.

Віра Бойко — що відомо про дружину народного депутата

Юрій та Віра Бойко разом уже близько 40 років. Вони познайомилися у студентстві – навчалися в одній групі на факультеті, який готував фахівців для "оборонки" у Московському хіміко-технологічному інституті ім. Д. Менделєєва. На п’ятому курсі закохані одружилися, а після навчання переїхали жити до Рубіжного Луганської області. І доки Бойко працював на заводі "Зоря", його дружина народжувала йому дітей.

Відомо, що у Юрія та Віри Бойка шестеро дітей: троє синів — Анатолій, Юрій та Микола, і три дочки — Ярослава, Уляна та Марія. Між кожними двома дітьми у них вийшла пауза в сім років. Так що дочки та сини різного віку.

У декларації Юрія Бойка значиться, що основне місце роботи його дружини Віри — Товариство з обмеженою відповідальністю "Столична нерухомість". З тієї ж декларації можна дізнатися, що Віра Бойко є дуже заможною жінкою. Вона має великі суми на рахунках у різних банках та у різній валюті, а золото на кілька мільйонів рублів взагалі зберігає в російському банку. Також у декларації Бойка зазначено, що його дружина володіє нерухомістю під Києвом. І це лише те, що народних депутат вважав за потрібне вказати у декларації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українська співачка ROXOLANA відповіла на чутки, що вона одружена з сином Юрія Бойка з ОПЗЖ. Співачка ретельно приховує своє особисте життя.