Народився в Сочі і продав свою компанію за $100 млн: як виглядав і чим займався Давид Арахамія до політики

Колись він був успішним підприємцем, а тепер очолює фракцію у Верховній Раді

Давид Арахамія – український політик, народний депутат та голова президентської фракції "Слуга народу" у Верховній Раді. Він, можна сказати, нове обличчя у політиці, але вже встиг заявити себе, потрапивши у декілька скандалів і не уникаючи публічності. Однак до походу в політику Арахамія був відомий в інших сферах.

"Телеграф" розповість, як виглядав і чим займався Давид Арахамія перед тим, як став головою фракції "Слуга народу" в Парламенті.

Давид Арахамія до політики — що про нього відомо

Давид Арахамія народився у російському місті Сочі 23 травня 1979 року, зараз йому 45 років. Мало хто знає, що він має псевдонім — Девід Браун. Він має грузинське походження та українське громадянство.

А ще до походу в політику Арахамія був успішним підприємцем та мав свою ІТ-компанію. У 2002 році заснував IT-компанію TemplateMonster, яка стала першопрохідцем у сфері реалізації шаблонів веб-сайтів. У 2013 році Арахамія продав цю компанію більш ніж за 100 млн. доларів.

Також Давид Арахамія відомий як волонтер. У березні 2014 року він із друзями створив сайт для збору коштів на екіпірування десантників 79-ї бригади. Ця ініціатива дала старт великому волонтерському проекту "Народний проект".

У серпні 2014 року Давида Арахамію призначили радником голови Миколаївської ОДА у сфері волонтерської діяльності. У вересні того ж року він став уповноваженим міністра оборони з питань закупівель, а у жовтні – радником міністра оборони та головою Ради волонтерів при Міністерстві оборони України.

У 2019 році вже будучи народним депутатом від "Слуги народу" Арахамія отримав посаду члена Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". У Верховній Раді Давид Арахамія очолює фракцію президентської партії "Слуга народу". У травні 2022 року нардеп був у складі переговорної делегації від України у Стамбулі.

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