Дочка "співучого" ексмера Миколаєва та мама двох дітей: як виглядає дружина Разумкова і де вони познайомилися (фото)

Разумков із дружиною у шлюбі виховують двох дітей

Більшість українських політиків мало розповідають про особисте життя, як, наприклад, голова парламенту Руслан Стефанчук, оскільки його дружина не є публічною особою. Це можна сказати й про колишнього голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, який давно одружений і виховує двох дітей.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина Дмитра Разумкова і що відомо про Юлію Чайку. Ми також довідалися, як пара познайомилася.

Як виглядає дружина Дмитро Разумкова і що про неї відомо

Юлія Чайка веде закритий спосіб життя, хоча вона є дочкою колишнього мера Миколаєва Володимира Чайки. Експолітика називали "мером-рекордсменом", оскільки він чотири терміни поспіль обіймав керівну посаду, також багатьом він запам’ятався як "співучий мер". У 2013 році його не стало.

Юлія Чайка - донька колишнього мера Миколаєва

На своїй сторінці в Instagram Дмитро Разумков зізнався, що зустрів справжнє кохання в університеті, адже саме там він познайомився з майбутньою дружиною Юлією. У якому році вони офіційно стали чоловіком та дружиною не повідомляється.

Дружина Дмитра Разумкова

У шлюбі у пари народилося двоє синів: Олександр та Олексій. В інтерв’ю за 2021 рік на YouTube -каналі "Влада vs Влащенко", колишній спікер парламенту зазначив, що його дружина перебуває в декретній відпустці. Раніше вона працювала на державному підприємстві "Укроборонпром", але яку там Юлія обіймала посаду — невідомо.

Дмитро Разумков з дружиною і дітьми

Також Дмитро Разумков мав ломбардний бізнес, власником якого вважалася його дружина. За словами колишнього спікера, бізнес був невеликим, але з початку 2020 року ні його ім’я, ні ім’я Юлії більше не було в документах, як власників ломбардної мережі.

Дмитро Разумков з дружиною Юлією і синами

Зазначимо, що згідно з декларацією за 2022 рік, Разумков у парламенті заробив 479 тисяч 67 гривень, також у нього були інші грошові надходження. А ось його дружина Юлія отримала 17 мільйонів гривень завдяки підприємницькій діяльності. Юлія Чайка є власницею компанії "Бізнесінвестбуд", має контрольний пакет акцій у кредитній організації "Інтерінвест XXI століття", а також третину акцій в "Українській політконсалтинговій групі".

Як виглядає дружина Разумкова

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