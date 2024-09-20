Бійка з Ляшком, виключення із фракції та ефір у Соловйова у розпал війни: найгучніші скандали з нардепом Юрієм Бойком (фото, відео)

Депутат понад 20 років працює в українській політиці

За свою політичну кар’єру багато політиків України відзначилися як курйозними ситуаціями, так і серйозними скандалами. Серед них народний депутат Ігор Палиця, який прогулює Раду, а також 65-річний Юрій Бойко, який має звання "Героя України".

"Телеграф" вирішив нагадати, чим прославився цей народний депутат, адже на його рахунку є кілька гучних скандалів. Він став єдиним парламентарієм нинішнього скликання, який у розпал війни вийшов у ефір до пропагандистів.

Політична кар’єра Юрія Бойка

Свою кар’єру у політиці Бойко розпочав у 2000-х роках, коли приєднався до партії "Трудова Україна" Сергія Тігіпка. У 2005 році його було обрано головою партійної ради, а через рік разом із партією балотувався на виборах до Верховної Ради у складі опозиційного блоку "Не Так!", заснованого на основі партії Віктора Медведчука СДПУ. Проте виборчий бар’єр блок подолати не зміг.

У 2007 році Юрій Бойко приєднався до "Партії регіонів", щоб потрапити до парламенту. Через рік він став заступником голови партії та керівником Київської партійної облорганізації.

Юрій Бойко у парламенті, Фото: zagittya.com.ua

У 2010 році він склав депутатський мандат і став міністром. У партії Януковича Бойко був до 2014 року. А після втечі колишнього президента Юрій Бойко балотувався кандидатом на пост глави держави, але набрав мало голосів та посів 14-те місце.

Восени 2014 року політик очолив список партії "Опозиційний блок" і потрапив до Ради. Через два роки Бойка разом із Борисом Колесніковим обрали співголовами партії "Опоблок". У 2018 році нардеп підписав угоду з Вадимом Рабіновичем про співпрацю на виборах президента України, їх новоутворення отримало назву "Опозиційна платформа — За життя". Але Бойка потім виключили з фракції "Опозиційний блок", заявивши, що він "зрадив інтереси своїх виборців".

Юрій Бойко балувався у президенти

Після цього рада ОПЗЖ хотіла висунути Бойка як кандидата в президенти, але не змогла цього зробити через те, що партія на той момент ще не була зареєстрована. У результаті Бойко пішов як самовисуванець, але знову програв вибори. У 2019 році разом із Рабіновичем він став співголовою партії "ОПЗЖ", партія пройшла до парламенту.

Гучні скандали за участю Юрія Бойка

"Вишки Бойка"

Народний депутат є фігурантом корупційного скандалу, який назвали "Вишки Бойка". У 2011 році з’явилася інформація, що Бойко, який на той момент був міністром енергетики, придбав дві бурові вежі у "дружніх" компаній за завищеною ціною. Підставні британська та латвійська фірми завищили реальну вартість вишок майже вдвічі. У цій справі стояла ініціатива Юрія Бойка. Внаслідок такої угоди держава втратила понад 400 мільйонів доларів. Було відкрито кримінальне провадження у даній справі. Але у 2018 році генпрокурор Юрій Луценко заявив про відсутність доказів причетності Бойка до корупційної схеми із купівлею цих вишок.

Варто зазначити, що після окупації РФ Криму ці вишки опинилися у власності ворогів, і в умовах повномасштабного вторгнення грали роль тренувальної бази для російських морпіхів та радіолокаційної розвідки. У вересні минулого року ЗСУ повернула вишки під свій контроль.

Бійка з Ляшком на засіданні

У 2016 році під час засідання народний депутат Юрій Бойко побився з лідером "Радикальної партії" Олегом Ляшком. Бійка між ними зав’язалася після того, як Ляшко звинуватив "Опоблок" і Бойка в тому, що вони отримують "консультації з Москви". Ще Ляшко обізвав Бойка "московською гнідою" і політики зчепилися прямо під час засідання. Їх розтягли в різні кути й Ляшко продовжив свій виступ, але після того, як назвав народного депутата та його колег "недобитками Януковича", бійка знову спалахнула.

Симпатія до Російської Федерації

Народний депутат Юрій Бойко також запам’ятався своїми дружніми стосунками з країною-агресором. У 2016 році він приїжджав до РФ, щоб налагодити зв’язки між країнами. А у 2018 році він став одним із парламентаріїв, який проголосували проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Також Бойко виступав за прямі переговори з терористами з "ДНР" та "ЛНР", закликаючи надати автономію цим територіям.

Щобільше, у 2019 році Бойко спровокував скандал, коли поїхав до Росії за декілька днів до першого туру президентських виборів на зустріч із прем’єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим, щоб просити "прямий контракт щодо газу". Через його політ було порушено кримінальну справу проти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служби. У тому ж році Бойка внесли до бази "Миротворець" за незаконне перетинання кордону України під час відвідин РФ, втручання у діяльність державної компанії НАК "Нафтогаз України" з метою зриву переговорів з "Газпромом" щодо транзиту газу після 2019 року, а також участь в антиукраїнські сепаратні переговори з країною-агресором.

Юрій Бойко на зустрічі із Дмитром Медведєвим

Ефір із Соловйовим

26 лютого 2022 року, у третій день війни, у розпал боїв у Бучі та Гостомелі в Київській області, Юрій Бойко з’явився в ефірі російського пропагандиста Володимира Соловйова, де іронізував над трагічною ситуацією в країні. Пізніше Соловйов видалив цей ефір зі свого каналу, але в інтернеті залишився запис.

Зазначимо, що така поведінка народного депутата викликала хвилю обурення серед українців. На сайті президента навіть з’явилася петиція про позбавлення Юрія Бойка звання "Героя України". Вона набрала потрібну кількість голосів, але її відхилили.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, куди зник колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко. Він веде діяльність проти України.