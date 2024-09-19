Була однокласницею його сина та народила Лазаренку трьох дітей: як виглядає дружина експрем’єра України та що про неї відомо (фото)

Інформації як про Лазаренка, так і про його особисте життя в мережі дуже мало

Український політик, колишній прем’єр-міністр України Павло Лазаренко, який 8 років провів за ґратами у США, був одружений двічі. За останніми даними, його молода дружина Оксана Цикова дочекалася його з в’язниці та купила їм будинок.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як Павло Лазаренко познайомився із другою дружиною і що про неї відомо. Інформації про жінку в мережі дуже мало, але ми довідалися про деякі факти її біографії.

Як виглядає Оксана Цикова і що про неї відомо

Другою дружиною Павла Лазаренка, який згідно з рейтингом Світового банку, входив до десятки найкорумпованіших державних діячів світу, стала Оксана Цикова. Як виявилося, вона була однокласницею його старшого сина Олександра у школі у Дніпропетровську. Після закінчення навчального закладу дівчина переїхала до США та вступила до Колумбійського університету, де провчилася 2 роки, після чого отримала пропозицію бути перекладачем затриманого у Каліфорнії Павла Лазаренка.

Оксана Цикова була перекладачем Лазаренка у США

Молода дівчина погодилася, тому покинула Колумбійський університет і перевелася до менш престижного — у Санта-Кларі в Каліфорнії. Паралельно з навчанням вона працювала перекладачем Лазаренка.

Дружина Павла Лазаренка Оксана Цикова разом із його адвокатом

Колишній прокурор у справі українського політика розповідав, що Оксана мала статут paralegal (помічника юриста), тому мала необмежений доступ до його квартири, оскільки у 2003 році Лазаренка було відправлено під домашній арешт. У результаті вона стала його дружиною.

Дім, де Лазаренко перебував під час домашнього арешту

Про Оксану Цикову відомо також те, що вона була онукою знаменитого академіка Валентина Цикова. Дівчина була активісткою молодіжного крила "Громади" і удостоїлася направлення на навчання до одного з найпрестижніших західних університетів.

Молода дружина народила йому трьох дітей: Івана, Антона та Анастасію. Від першого шлюбу з Тетяною Бровко у колишнього ексміністра є також син Олександр та двоє близнючок Олеся та Катерина, які, за даними за 2012 рік, жили в США та любили розважатися у клубах.

У 2008 році Лазаренко знову вирушає до в’язниці — відсидіти ще 4 роки покарання. Молода дружина не тільки на нього чекала, але за цей час купила їм будинок, здобула юридичну освіту та ліцензію адвоката. Вона також працювала юристом у фірмі Денієла Горовіца — захисника Лазаренка у справі щодо відмивання грошей у США.

Дім, який купила Оксана Цикова

Згідно з інформацією New York Times (за 2016 рік), після того, як Лазаренка було звільнено, разом із дружиною та дітьми він почав жити в їхньому новому будинку в передмісті Каліфорнії. Вартість їхнього особняка оцінювалася в 1,8 млн доларів.

Лазаренко разом с дружиною Оксаною, Фото: УНІАН

Експрем’єр на той момент чекав на рішення американського уряду про надання політичного притулку. Він казав, що він не має доходів, тому йому доводиться жити на зарплату дружини. Де зараз перебуває Лазаренко та його дружина — невідомо. Більше інформації у відкритому доступі про їхнє особисте життя немає.

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