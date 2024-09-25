Прийшла з чоловіком до Ради як помічниця, але не для нього: як виглядає дружина голови парламенту Стефанчука (фото)

Дружина Стефанчука має юридичну освіту

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який у молодості грав у "КВК", як і Володимир Зеленський, зараз одружений та виховує двох дітей. Про особисте життя він вважає за краще не говорити, але відомо, що у шлюбі з дружиною Мариною вони живуть уже 25 років.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає кохана голови парламенту та хто вона за освітою. Також ми довідалися, чим займаються діти Руслана Стефанчука.

Як виглядає дружина Руслана Стефанчука і що про неї відомо

У шлюбі з Мариною голова ВР перебуває з 1999 року. Відомо, що дружина здобула освіту у Хмельницькому університеті управління та права. Але працює викладачем в економічних вишах Києва та Тернополя. Інформації про Марину Стефанчук (Сітарук) в інтернеті мало, але судячи з фотографій, які є в мережі, жінка має струнку та красиву зовнішність.

Руслан Стефанчук разом із дружиною

Відомо, що Марина прийшла до Ради з чоловіком як помічниця народного депутата Данила Гетьманцева. Згідно з організацією "Опора", у 2020 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який забороняє брати як помічників близьких родичів. Але це не означало, що родичі одних народних обранців не можуть працювати як помічники їхніх колег по парламенту.

Руслан та Марина Стефанчук

Як виглядають діти Стефанчука та де вони зараз

З Русланом Стефанчуком вони виховують двох дітей: сина Олеся та дочку Злату. В одному з інтерв’ю за 2023 рік голова парламенту зазначив, що його діти перебувають у Києві.

Родина Руслана Стефанчука

Син голови Верховної Ради навчається у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка. А донька до початку війни навчалася в університеті Відня, але після повномасштабного вторгнення вирішила залишитися в Україні, тому також перевелася до університету Шевченка.

Руслан Стефанчук із сім’єю у США до війни

Зазначимо, що увагу преси привернула декларація Стефанчука, дані якої у 2020 році було оприлюднено організацією "Чесно". Тоді голова Ради потрапив у скандал, оскільки проживав у квартирі тещі, але сам отримував від держави компенсацію за оренду житла у Києві. Пізніше Стефанчук запевняв, що повернув кошти, які йому виділили.

Крім того, у декларації сказано, що велика доля їх сімейного бюджету припадає на дружину Марину. Дохід від її підприємницької діяльності на рік (за 2020 рік) становив 850 тисяч гривень, а зарплати від Київського університету Т. Шевченка — 385 тисяч гривень. Також Марина отримувала страхові виплати від ПрАТ СК "Українська страхова група" та зарплату від Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

Діти Руслана Стефанчука навчаються та живуть у Києві

Вказано, що Марина Стефанчук є кінцевим бенефіціаром із часткою у капіталі у 25% ТОВ "Юридичний портал Ратіо Дециденді". Дружина Стефанчука також задекларувала ювелірні вироби, сам Стефанчук, окрім своїх доходів, вказав у декларації твори мистецтва. Також разом є власниками бібліотеки наукової літератури.

Їздить голова парламенту на автомобілі Renault Koleos 2012 року випуску за 252,5 тисячі гривень, а дружина – на Renault Captur 2015 року випуску вартістю 538,6 тисячі гривень.

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