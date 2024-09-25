Живе з чоловіком на роботі: як виглядає і чим займається дружина Буданова, яку отруїли важкими металами

Про дружину головного розвідника відомо дуже небагато

Кирило Буданов – очільник Головного управління розвідки. Під час війни військовий став широковідомим та медійним в Україні. А ось про його дружину Маріану відомо не так багато. Про неї публічно заговорили після отруєння важкими металами, яке сталося у листопаді минулого року. До речі, читайте також про топ-6 загадкових отруєнь відомих людей за останні роки.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина Кирила Буданова, чим вона займається, і що про неї відомо.

Маріанна Буданова — що про неї відомо

Маріанна Буданова — вже понад 10 років є дружиною Кирила Буданова, вони одружилися у 2013 році. Відомо, що зараз дівчині 31 рік, і вона буквально живе з чоловіком на роботі. І це не дивно, враховуючи посаду її чоловіка та ризики, на які вона може наражатися.

Відомо, що Маріанна Буданова народилася у селі Ставище на Київщині 3 серпня 1993 року. У ЗМІ є інформація про те, що дівчина має освіту психолога.

У період з 2015 по 2017 рік займалася волонтерською діяльністю у Головному військовому шпиталі на Госпітальній у Києві. Також відомо, що у 2020 році Маріанна балотувалася до Київської міськради від партії Кличка "Удар". На той момент вона була безпартійною та тимчасово не працювала. 2021 року дружина Буданова була радницею мера Віталія Кличка з протидії корупції у сфері молодіжної політики та спорту на громадських засадах.

З початку повномасштабної війни, про яку дружина розвідника, звичайно ж, знала, Маріанна, ухвалила рішення залишитися в Україні і бути поряд з чоловіком. Вони буквально почали жити у його кабінеті на роботі. Також відомо, що на початку війни Маріана Буданова багато займалася благодійністю, оскільки мала волонтерське минуле. Вона допомагала рятувати тварин, збирала продукти для людей, які годували тероборону у Києві та шукала все необхідне для військових ЗСУ.

Отруєння Маріанни Буданової

Наприкінці листопада 2023 року у мережі з’явилася інформація про те, що дружину Кирила Буданова госпіталізували. Джерела повідомляли, що молоду жінку нібито отруїли важкими металами. Такі речовини не використовуються в побуті та військовій справі. Їх застосування може вказувати на можливість спроби отруєння. Проте було невідомо, чи було це разове отруєння, чи Маріанну отруювали деякий час порційно.

Пізніше з’явилася інформація про те, що дружину Буданова виписали з лікарні і вона перебуває під наглядом лікарів. Крім того, відомо, що було розпочато розслідування щодо ймовірної спроби вбивства дружини керівника ГУР Міноборони.

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