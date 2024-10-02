Дочь "поющего" экс-мэра Николаева и мама двоих детей: как выглядит жена Разумкова и где они познакомились (фото)

Разумков с женой в браке воспитывают двух детей

Большинство украинских политиков мало рассказывают о личной жизни, как, например, глава парламента Руслан Стефанчук, поскольку его супруга не является публичной особой. Это можно сказать и про бывшего председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который давно состоит в браке и воспитывает двоих детей.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит супруга Дмитрия Разумкова и что известно о Юлии Чайке. Мы также узнали, как пара познакомилась.

Как выглядит жена Дмитрий Разумкова и что о ней известно

Юлия Чайка предпочитает вести закрытый образ жизни, хотя она является дочерью бывшего мэра Николаева Владимира Чайки. Экс-политика называли "мэром-рекордсменом", поскольку он четыре срока подряд занимал руководящий пост, также многим он запомнился как "поющий мэр". В 2013 году его не стало.

Юлия Чайка - дочь бывшего мэра Николаева

На своей странице в Instagram Дмитрий Разумков признался, что встретил настоящую любовь в университете, ведь именно там он познакомился с будущей женой Юлией. В каком году они официально стали мужем и женой не сообщается.

Жена Дмитрия Разумкова

В браке у пары родилось двое сыновей: Александр и Алексей. В интервью за 2021 год на YouTube-канале "Власть vs Влащенко", бывший спикер парламента отметил, что его супруга находится в декретном отпуске. Ранее она работала на государственном предприятии "Укроборонпром", но какую Юлия там занимала должность — неизвестно.

Дмирий Разумков вместе с женой и детьми

Также у Дмитрия Разумкова был ломбардный бизнес, владельцем которого числилась его жена. По словам бывшего спикера, бизнес был небольшим, но с начала 2020 года ни его имя, ни имя Юлии больше не числилось в документах, как владельцев ломбардной сеть.

Дмитрий Разумков вместе с женой Юлией и сыновьями

Отметим, что согласно декларации за 2022 год, Разумков в парламенте заработал 479 тысяч 67 гривен, также у него были и другие денежные поступления. А вот его супруга Юлия получила 17 миллионов гривен благодаря предпринимательской деятельности. Юлия Чайка является владелицей компании "Бизнесинвестбуд", у нее — контрольный пакет акций в кредитной организации "Интеринвест XXI века", а также треть акций в "Украинской политконсалтинговой группе".

Как выглядит жена Дмитрия Разумкова

"Телеграф" писал ранее, как выглядит и чем занимается жена Буданова, которую отравили тяжелыми металлами. Мы узнали интересные факты.