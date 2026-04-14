Рибалка виловив справжнього "монстра" у Дніпрі. Як виглядала риба (відео)

Чоловік кілька хвилин боровся з уловом

У Дніпрі рибалка виловив величезну щуку вагою в понад 6 кілограмів. Рибу ледве вдалось витягти з водойми.

Про це розповів рибалка Павло у відео. За його словами, це було відкриття сезону та перша риболовля, яка закінчилась вполюванням трофея.

"Величезну щуку вагою понад 6 кілограмів спіймали у Дніпрі. Такій особині не менше кількох років", — йдеться у повідомленні.

Рибалка у Дніпрі піймав величезну щуку

Рибалка зазначив, що спіймати стару досвідчену щуку не так вже й просто – ці риби вчаться на власному досвіді. Вони проявляють розумну обережність, стикаючись із чимось новим і невідомим для них.

На фото видно, що щука дійсно величезна і сягає понад 1 м. Вага риби перетнула 6 кг. Після риболовлі рибалки відпустили здобич. До слова, піймати її вдалось на спінінг Blue Bird Sharp Jig.

Для довідки

Щука звичайна — це хижа риба, типовий мешканець солонуватих і прісноводних водоймищ. Щука звичайна може досягати в довжину більш ніж 1,5 метра, вага — 35 кг. Цікаво, що самиці завжди більші за самців. Забарвлення тіла плямисто-смугасте, світлі смуги проходять вздовж та поперек тіла.

Залежно від характеру та ступеня розвитку рослинності прибережної зони щуки можуть мати сірувато-зеленуватий, жовтуватий або сіро-бурий колір, спина темна, черево білувате, з сірими цятками; в деяких озерах зустрічаються сріблясті щуки. Спинний, анальний та хвостовий плавці бурі, з чорними плямками, грудні та черевні — жовтувато-червоні.

