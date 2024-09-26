Служив на турецькому кордоні та заварював чай зі снігу: як виглядав у молодості експрезидент України Віктор Ющенко (фото)

У дитячому віці він не мав прагнення бути лідером

Третій президент України Віктор Ющенко, на якого 20 років тому вчинили замах, під кінець "Помаранчевої революції" змінив Конституцію і запам’ятався своєю гуманітарною політикою. Але мало хто знає, яким був його шлях і як ексглава держави виглядав у молодості.

"Телеграф" вирішив нагадати, де народився та виріс Віктор Ющенко і як проходили його молоді роки. Також ми знайшли архівні фотографії із колишнім президентом.

Яким Віктор Ющенко був у молодості

Державний діяч народився у 1954 році в селі Хоружівка (Сумська область) у сім’ї вчителів. Його батько Андрій Андрійович викладав англійську мову, а мати Варвара Тимофіївна — математику та фізику. Є відомості, що родина експрезидента мала козацьке походження.

У 1971 році Віктор Ющенко закінчив місцеву середню школу. Його вчителька говорила, що в школі він був спокійною і тихою дитиною, яка не виявляла лідерських якостей. Після закінчення школи Ющенко виїхав до Тернополя і вступив до фінансово-економічного інституту. У 1975-му році він отримав диплом бухгалтера і вирушив служити до прикордонних військ.

Віктор Ющенко у молодості

За словами Ющенка, службу він проходив на радянсько-турецькому кордоні, неподалік м. Ленінакан (Вірменська РСР). Але населений пункт знаходився за сотню кілометрів, а сама застава була в горах. Експрезидент згадував, що вода була в дефіциті, взимку їм доводилося розтоплювати сніг і не тільки для того, щоб вмитися, а й заварити чай і приготувати їжу.

Віктор Ющенко служив на радянсько-турецькому кордоні

Після демобілізації він вступив до КПРС і залишався там до розпаду СРСР. Також молодий бухгалтер працював у відділенні Держбанку в одному із українських селищ. Судячи з усього, у молодому віці в нього прокинулися амбіції та бажання до лідерства. У 1984 році Ющенко закінчив аспірантуру Українського НДІ економіки та організації сільського господарства та через рік переїхав до Києва, де працював у відділі кредитування та фінансування сільського господарства Держбанку.

Віктор Ющенко на початку кар’єри

Віктор Ющенко активно просувався кар’єрними сходами й у 1993 році став головною НБУ. Він є основоположником фінансової реформи у незалежній Україні. Один із найвідчутніших успіхів Ющенка-банкіра — криза 1998 року. Тоді грамотна політика регулятора допомогла уникнути дефолту в Україні.

Віктор Ющенко на посаді голови НБУ

У 1999 році він пішов з посади голови НБУ й обійняв посаду прем’єр-міністра України, але у 2001 році після критики парламенту пішов у відставку. У 2002 році під керівництвом Ющенка з’явилася партія "Наша Україна" і з 2002 по 2005 рік він був народним депутатом. Цього ж року, після двох турів виборів, у січні його визнали легітимним переможцем виборів та офіційно третім президентом України.

Віктор Ющенко став третім президентом України

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