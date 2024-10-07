Розділ України в обмін на НАТО? Чому цей план навряд чи спрацює - FT

Сценарій ґрунтується на вельми амбітних припущеннях

За "зачиненими дверцятами" точаться розмови про угоду, в якій Москва зберігає фактичний контроль над вже окупованими землями України (суверенітет Росії при цьому не визнається), тоді як решті країни дозволяється вступити до НАТО або надаються еквівалентні гарантії безпеки.

Це стверджує видання Financial Times. При цьому, з контексту новини достеменно невідомо, хто саме є учасником цих переговорів і чи є серед них Україна.

"Одночасно з ескалацією війни на Близькому Сході навіть деякі західні столиці, які раніше наполягали на необхідності перемогти російського лідера Володимира Путіна військовим шляхом, переглядають свої цілі. Деякі київські чиновники також таємно переймаються тим, що їм не вистачає людей, вогневої могутності та західної підтримки для повернення всієї території, що була захоплена Росією", — пише видання.

"За зачиненими дверима точаться розмови про угоду, в якій Москва зберігає фактичний контроль над приблизно однією п'ятою України, яку вона окупувала, хоча суверенітет Росії не визнається, тоді як решті країни дозволяється вступити до НАТО або надаються еквівалентні гарантії безпеки. Під цією парасолькою вона могла б відновитися та інтегруватися з ЄС, приблизно так само, як Західна Німеччина в часи холодної війни".

Проте, як стверджує видання, такий сценарій ґрунтується на вельми амбітних припущеннях.

По-перше, США та їхні союзники мають бути готові запропонувати членство в НАТО чи необхідні гарантії і це на тлі того, що вони досі доволі неохоче надавали Києву стовідсотковий шлях до альянсу. По-друге, чи вдасться взагалі схилити лідера Кремля до переговорів та прийняття такого сценарію. Адже недопущення вступу України до НАТО було однією з так званих військових цілей Путіна.

Сумнівно також, що Путін взагалі має стимул погоджуватися на переговори за принципом "земля в обмін на мир", допоки він вважає, що його армія все ще може розширити свої "досягнення" в Україні, зазначає видання.

Крім того, українська влада багато разів заявляла про те, що Україна не погодиться віддати свої землі Росії. "Ми не торгуємо суверенітетом та територіями", — неодноразово підкреслював президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Україні пропонують погодитися на втрату територій та людей. Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.