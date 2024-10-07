Раздел Украины в обмен на НАТО? Почему этот план вряд ли сработает – FT

Сценарий основывается на весьма амбициозных предположениях

За "запертыми дверями" ведутся разговоры о соглашении, в котором Москва сохраняет фактический контроль над уже оккупированными землями Украины (суверенитет России при этом не признается), тогда как остальной стране разрешается вступить в НАТО или предоставляются эквивалентные гарантии безопасности.

Это утверждает издание Financial Times. При этом из контекста новости неизвестно, кто именно является участником этих переговоров и есть ли среди них Украина.

"Одновременно с эскалацией войны на Ближнем Востоке даже некоторые западные столицы, ранее настаивавшие на необходимости победить российского лидера Владимира Путина военным путем, пересматривают свои цели. Некоторые киевские чиновники также тайно переживают о том, что им не хватает людей, огневой мощи и западной поддержки для возвращение всей территории, захваченной Россией", — пишет издание.

"За закрытыми дверями ведутся разговоры о соглашении, в котором Москва сохраняет фактический контроль над примерно одной пятой Украины, которую она оккупировала, хотя суверенитет России не признается, тогда как остальной стране разрешается вступить в НАТО или предоставляются эквивалентные гарантии безопасности. Под этим зонтиком она могла бы восстановиться и интегрироваться в ЕС примерно так же, как Западная Германия во времена холодной войны".

Однако, как утверждает издание, такой сценарий основывается на весьма амбициозных предположениях.

Во-первых, США и их союзники должны быть готовы предложить членство в НАТО или необходимые гарантии и это на фоне того, что они до сих пор неохотно предоставляли Киеву стопроцентный путь в альянс. Во-вторых, удастся ли вообще склонить лидера Кремля к переговорам и принятию такого сценария. Ведь недопущение вступления Украины в НАТО было одной из так называемых военных целей Путина.

Сомнительно также, что у Путина вообще есть стимул соглашаться на переговоры по принципу "земля в обмен на мир", пока он считает, что его армия все еще может расширить свои "достижения" в Украине, отмечает издание.

Кроме того, украинские власти много раз заявляли о том, что Украина не согласится отдать свои земли России. "Мы не торгуем суверенитетом и территориями", — неоднократно подчеркивал президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Украине предлагают согласиться на потерю территорий и людей. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.