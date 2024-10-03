Шольц може запропонувати Путіну переговори щодо України: подробиці від політолога

Шольц може надсилати сигнал своїм виборцям, які хочуть завершення війни

Резонансна інформація німецького видання Die Zeit про нібито плани Олафа Шольца провести першу за півтора року розмову з Володимиром Путіним цілком може бути правдою. Таким чином канцлер ФРН може готувати переговори щодо України та надсилати сигнал своїм виборцям.

Таку думку висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок у розмові з журналістом "Телеграфа" Микитою Міхальовим.

Він зазначив, що ця інформація з’явилася на тлі обговорень у ЗМІ можливості візиту Путіна на саміт G-20 у Бразилії у листопаді, заяв Зеленського про запуск переговорного процесу з росіянами та підготовку одразу кількох переговорних майданчиків.

"Навіть у цьому матеріалі мовиться про те, що Шольц має переговорити з Путіним ближче від саміту "великої двадцятки". За п’ять тижнів у США пройдуть вибори, а потім саміт G-20, де будуть присутні лідери багатьох країн, і в цей же період нам обіцяють, принаймні Зеленський про це сказав, запустити переговорний процес із росіянами.

Вже на сьогодні ми наголошуємо, що вже є (майже готові) кілька переговорних майданчиків. Наприклад, китайсько-бразильський. Україна також формує майданчик, сподіваємось, що він буде у Нью-Делі. У Німеччині вже заявили вустами очільника партії, до якої входить Шольц, що там вбачають створення переговорної групи, поки не розуміємо де, але у складі Туреччини, Бразилії, Китаю та Індії", — сказав Клочок.

Клочок не виключає, що цією інформацією Шольц може надсилати сигнал своїм виборцям, які хочуть завершення війни, щоб заручитися їхньою підтримкою перед непростими виборами в Німеччині у 2025 році.

"І для Шольца і загалом для Соціал-демократичної партії Німеччини важливим є зараз переговорний трек по закінченню війни", — вважає він.

Відзначаючи все вищесказане Клочок припускає, що Шольц, відчуваючи відповідальність у політичному та інших планах, справді може ініціювати таку розмову з Путіним.

"Ми в рамках центру, аналізуючи ситуацію, дійшли думки, поки гіпотетичної, що Путін буде запрошений на саміт "великої двадцятки". Він буде в Бразилії і там може бути неформальна зустріч на рівні лідерів країн, які входять до G-20. Для того, щоб переговорити з ним вже віч-на-віч про його умови, наміри і завершення війни. Або про її продовження.

Якщо буде досягнуто домовленості, щоб відбулися якісь попередні переговори, туди можуть запросити і Зеленського. Це поки що процес і ми бачимо, що зараз цей процес все ще триває. Підготовка до нього триває. Тому я не виключаю, що Шольц справді може зателефонувати Путіну з пропозицією про проведення такої зустрічі.", — сказав Клочок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Володимир Зеленський зустрівся із Шольцом у Нью-Йорку. Однією з тем розмови було посилення військової допомоги.