На випадок полону чи зникнення: військові зможуть особисто розпоряджатися своїми виплатами, як це працює

На деяких військових норми закону не поширяться

Українські військові відтепер зможуть самостійно розпоряджатися своїми коштами. Мова про гроші, які держава виплачує близьким військовослужбовця у разі його зникнення безвісти або полону.

Відповідний законопроєкт №11407 в цілому ухвалила Верховна Рада. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За законопроєкт проголосував 301 депутат.

Деталі

Документ передбачає, що військовий може сам визначити членів сім’ї, яким здійснюватимуться виплати у разі зникнення безвісти чи потрапляння в полон. У разі, якщо особисте розпорядження військового відсутнє, грошове забезпечення виплачуватиметься дружині/дружині, батькам військового рівними частками, що у загальній сумі не перевищує 50% грошового забезпечення, визначеного після здійснення встановлених законом відрахувань. Також грошове забезпечення може виплачуватись рідним братам/сестрам.

Важливо: норми закону не поширюватимуться на військових, які добровільно здалися в полон, пішли у самоволку або дезертували із ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що уряд збільшив розмір виплат у разі загибелі чи поранення військових.