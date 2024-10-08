На случай плена или пропажи: военные смогут лично распоряжаться своими выплатами, как это работает

На некоторых военных нормы закона не будут распространятся

Украинские военные отныне смогут самостоятельно распоряжаться своими денежными средствами. Речь о деньгах, которые государство выплачивает близким военнослужащего в случае его пропажи без вести или плена.

Соответствующий законопроект №11407 в целом приняла Верховная Рада. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

За законопроект проголосовал 301 депутат.

Детали

Документ предусматривает, что военный может сам определить членов семьи, которым будут осуществляться выплаты в случае пропажи без вести или попадания в плен. В случае, если личное распоряжение военного отсутствует, денежное довольствие будет выплачиваться жене/супруге, родителям военного равными долями, что в общей сумме не превышает 50% денежного довольствия, определенного после осуществления установленных законом отчислений. Также денежное довольствие может выплачиваться родным братьям/сестрам.

Важно: нормы закона не будут распространяться на военных, которые добровольно сдались в плен, ушли в самоволку или дезертировали из ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов.

Напомним, ранее мы писали о том, что правительство увеличило размер выплат в случае гибели или ранения военных.