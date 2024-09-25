Уряд збільшив розмір виплат у разі загибелі або поранення військових, які є суми

Виплати призначатимуться з дати смерті або набрання чинності рішення суду про загибель

Уряд України затвердив нові суми виплат сім'ям загиблих захисників та постраждалим військовослужбовцям. Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка регулює порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги.

Документ, опублікований на Урядовому порталі, стосується випадків загибелі, смерті або інвалідності учасників бойових дій. Нові правила поширюються на захисників, які брали участь у відсічі збройної агресії Росії проти України.

Відповідно до затвердженого порядку, родини загиблих військовослужбовців отримають 750 прожиткових мінімумів. На сьогодні ця сума становить понад 2,2 мільйона 71 тисяча гривень. Виплати призначатимуться з дати смерті, зазначеної у свідоцтві, або з дня набрання чинності рішенням суду про визнання особи безвісти зниклою.

Постанова також визначає розміри допомоги для військових, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій. Залежно від групи інвалідності, суми виплат складають:

I група — 400 прожиткових мінімумів (1 211 200 гривень);

II група — 300 прожиткових мінімумів (908 400 гривень);

III група — 250 прожиткових мінімумів (757 000 гривень).

У разі, якщо військовий загинув на передовій, родині, як і раніше, виплачуватимуть 15 мільйонів гривень. Виплату в 2.27 млн грн отримають родичі тих загиблих осіб, які не мали статусу військовослужбовця і факт їх загибелі не обов’язково має бути під час воєнного стану. Для оформлення виплат заявники мають подати заяву до Міністерства у справах ветеранів. Це можна зробити у паперовій формі або електронно через портал "Дія" чи Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Важливо зазначити, що виплати призначаються з дати встановлення інвалідності, яка вказана у довідці медико-соціальної експертної комісії. Це стосується випадків поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманих під час захисту України.

Раніше "Телеграф" повідомляв також про те, які є суми за важке та легке поранення на фронті. Якщо військовослужбовець зазнав поранення на нулі й перебуває на лікуванні або ж у відпустці для лікування, то отримуватиме до 100 тисяч гривень та зарплату щомісяця.