Не 14 жовтня: чому сьогодні українці не відзначають День захисників і нова дата свята

Зверніть увагу на нову дату свята

День захисника і захисниць України — велике державне свято, яке раніше відзначали 14 жовтня, тож всі звикли до цієї дати. Однак вже протягом 2 років вітати військових у цей день не є актуально.

Коли раніше відзначали День захисників

У минулому в Україні існувало таке свято, як День захисника вітчизни, котре відзначали 23 лютого у різних пострадянських країнах. У 2014 році його скасували, адже Росія окупувала Крим і частини Донецької та Луганських областей. Тому запровадили нове свято — День захисника України.

Дату обрали 14 жовтня невипадково, адже свято пов'язали з Покровою Пресвятої Богородиці. Річ у тім, що Матір Божа була дуже шанованою постаттю для козаків. Вони молилися до святої, коли вирушали в походи та просили захисту. Також зводили храми, присвячені Богородиці.

У 2021 році президент Володимир Зеленський перейменував свято на "День захисників і захисниць України". Він зробив це для гендерного балансу, адже захищають країну від ворога не лише чоловіки, але й жінки.

Чому перенесли День захисників

А у вересні 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Відповідно до нього, чимало релігійних свят перенесли на 14 днів раніше.

Зокрема, введення нового стилю позначилось на Покрові Богородиці. Саме тому перенесли й День захисника і захисниць України, адже ці свята — пов'язані між собою. Ці зміни стосуються й Дня козацтва. Вже другий рік поспіль свято відзначають 1, а не 14 жовтня.

Відтепер 1 жовтня в Україні вітають усіх захисників, які боронять нашу землю від російських окупантів. Однак пам'ятаймо, що потрібно висловлювати вдячність військовим кожного дня, а не лише у свята. Також важливо долучатися до зборів й донатити на армію.

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