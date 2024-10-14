Не 14 октября: почему сегодня украинцы не отмечают День защитников и новая дата праздника

Обратите внимание на новую дату праздника

День защитника и защитниц Украины — большой государственный праздник, который ранее отмечали 14 октября, поэтому все привыкли к этой дате. Однако уже в течение 2 лет поздравлять военных в этот день не актуально.

Когда раньше отмечали День защитников

В прошлом в Украине существовал такой праздник, как День защитника отечества, который отмечали 23 февраля в разных постсоветских странах. В 2014 году его отменили, ведь Россия оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. Поэтому ввели новый праздник – День защитника Украины.

Дату выбрали 14 октября неслучайно, ведь праздник связали с Покровом Пресвятой Богородицы. Дело в том, что Матерь Божья была очень почитаемой фигурой для казаков. Они молились святой, когда отправлялись в походы и просили защиты. Также строили храмы, посвященные Богородице.

В 2021 году президент Владимир Зеленский переименовал праздник в "День защитников и защитниц Украины". Он сделал это для гендерного баланса, ведь защищают страну от врага не только мужчины, но женщины.

Почему перенесли День защитников

А в сентябре 2023 Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Согласно ему, многие религиозные праздники перенесли на 14 дней раньше.

В частности, введение нового стиля отразилось на Покрове Богородицы. Именно поэтому перенесли и День защитника и защитниц Украины, ведь эти праздники связаны между собой. Эти изменения касаются и Дня казачества. Уже второй год подряд отмечают 1, а не 14 октября.

Теперь 1 октября в Украине поздравляют всех защитников, которые обороняют нашу землю от российских оккупантов. Однако помните, что нужно выражать благодарность военным каждый день, а не только по праздникам. Также важно приобщаться к сборам и донатить на армию.

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