Календар на жовтень 2024: скільки свят та вихідних буде в українців

Повний календар свят та вихідних на жовтень 2024 року

Після теплого та сонячного вересня в Україну прийшов другий місяць осені – жовтень. Цього місяця на українців чекає кілька важливих церковних та державних свят.

"Телеграф" підготував повний календар свят та вихідних та на жовтень 2024 року.

Вихідні та робочі дні у жовтні 2024 року

Робочі дні: 1-4, 7-11, 14-18, 21-25, 28-31 жовтня.

Вихідні дні (субота та неділя): 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 жовтня.

Скорочені робочі дні: немає.

Додаткові вихідні дні: немає у зв’язку з воєнним станом.

Свята у жовтні 2024 в Україні

1 жовтня – День Українського козацтва. День захисників та захисниць України. Церковне свято Покрови Пресвятої Богородиці.

2 жовтня — Всесвітній день соціального педагога. День уролога.

4 жовтня — Всесвітній день тварин.

6 жовтня — День вчителя. День територіальної оборони

7 жовтня — Міжнародний день лікаря. Всесвітній день архітектора.

8 жовтня – День юриста України.

9 жовтня — Всесвітній день пошти.

10 жовтня — День працівників стандартизації та метрології.

13 жовтня — День профспілок України. День художника.

16 жовтня — Всесвітній день анестезіолога. День алерголога.

18 жовтня — Європейський день боротьби з торгівлею людьми.

19 жовтня — День працівників целюлозно-паперової промисловості.

20 жовтня — День кухара. Всесвітній день статистики.

22 жовтня — День людей з вадами мови.

24 жовтня — День ООН.

27 жовтня — День української писемності та мови. День автомобіліста.

28 жовтня — День визволення України від фашистських загарбників.

31 жовтня — Міжнародний день Чорного моря.

Раніше "Телеграф" розповідав про церковний календар на жовтень. Усі дати важливих релігійних свят за новим стилем в Україні.