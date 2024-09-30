Календар на жовтень 2024: скільки свят та вихідних буде в українців
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Повний календар свят та вихідних на жовтень 2024 року
Після теплого та сонячного вересня в Україну прийшов другий місяць осені – жовтень. Цього місяця на українців чекає кілька важливих церковних та державних свят.
"Телеграф" підготував повний календар свят та вихідних та на жовтень 2024 року.
Вихідні та робочі дні у жовтні 2024 року
- Робочі дні: 1-4, 7-11, 14-18, 21-25, 28-31 жовтня.
- Вихідні дні (субота та неділя): 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 жовтня.
- Скорочені робочі дні: немає.
- Додаткові вихідні дні: немає у зв’язку з воєнним станом.
Свята у жовтні 2024 в Україні
1 жовтня – День Українського козацтва. День захисників та захисниць України. Церковне свято Покрови Пресвятої Богородиці.
2 жовтня — Всесвітній день соціального педагога. День уролога.
4 жовтня — Всесвітній день тварин.
6 жовтня — День вчителя. День територіальної оборони
7 жовтня — Міжнародний день лікаря. Всесвітній день архітектора.
8 жовтня – День юриста України.
9 жовтня — Всесвітній день пошти.
10 жовтня — День працівників стандартизації та метрології.
13 жовтня — День профспілок України. День художника.
16 жовтня — Всесвітній день анестезіолога. День алерголога.
18 жовтня — Європейський день боротьби з торгівлею людьми.
19 жовтня — День працівників целюлозно-паперової промисловості.
20 жовтня — День кухара. Всесвітній день статистики.
22 жовтня — День людей з вадами мови.
24 жовтня — День ООН.
27 жовтня — День української писемності та мови. День автомобіліста.
28 жовтня — День визволення України від фашистських загарбників.
31 жовтня — Міжнародний день Чорного моря.
Раніше "Телеграф" розповідав про церковний календар на жовтень. Усі дати важливих релігійних свят за новим стилем в Україні.