Нового комбата 107-го батальйону ТрО усунули з посади: будуть перевіряти на зв'язок з "Л/ДНР"

Нещодавно журналісти опублікували розслідування щодо особи нового командира 107-го батальйону ТрО Сергія Салаватова

Командування Сил територіальної оборони заявило про призначення перевірки щодо інформацію про можливу причетність командира 107-го батальйону територіальної оборони Сергія Салаватова до незаконних збройних формувань російської терористичної організації "Л/ДНР". Інформацію про те, що комбат міг бути бойовиком, знайшли журналісти.

Про перевірку заявили у Командуванні сил ТрО після публікації розслідування Hromadske. Окремо у структурі зазначили, що не мають інформації про причетність комбата 107-го батальйона до бойовиків "Л/ДНР".

"Водночас ми направили запит до компетентних органів з проханням підтвердити або спростувати оприлюднену у ЗМІ інформацію. Враховуючи інформацію, яка опублікована у соціальних мережах 16 жовтня 2024 року, Командуванням Сил ТрО призначено службову перевірку. На час проведення службової перевірки Сергія Салаватова буде усунено від виконання обов'язків за посадою", – сказано у повідомленні.

В Командуванні ТрО пообіцяли, що за результатами перевірки буде прийнято відповідне рішення. Яким саме буде це рішення, не повідомили. Водночас видання пише, що перевірку на поліграфі лейтенант Салаватов вже пройшов і вона нічого не виявила.

Зазначається, що нещодавно журналісти опублікували розслідування щодо особи нового командира 107-го батальйону ТрО Сергія Салаватова. У розслідуванні стверджується, що той у 2014 році нібито репостив проросійські записи у соціальних мережах, симпатизував бойовикам "Л/ДНР", а також півтора року, можливо, сам був бойовиком. Салаватов це спростовує.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що за три місяці після випуску на фронті загинув молодий лейтенант з Полтавщини. Він був випускником Одеської військової академії.