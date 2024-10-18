Нового комбата 107-го батальона ТРО сняли с должности: будут проверять на связь с "Л/ДНР"

Недавно журналисты опубликовали расследование в отношении нового командира 107-го батальона ТрО Сергея Салаватова

Командование Сил территориальной обороны заявило о назначении проверки информации о возможной причастности командира 107-го батальона территориальной обороны Сергея Салаватова к незаконным вооруженным формированиям российской террористической организации "Л/ДНР". Информацию о том, что комбат мог быть боевиком, обнаружили журналисты.

О проверке заявили в Командовании сил ТРО после публикации расследования Hromadske. Отдельно в структуре отметили, что не располагают информацией о причастности комбата 107-го батальона к боевикам "Л/ДНР".

"В то же время мы направили запрос в компетентные органы с просьбой подтвердить или опровергнуть обнародованную в СМИ информацию. Учитывая информацию, опубликованную в социальных сетях 16 октября 2024 года, Командованием Сил ТрО назначена служебная проверка. На время проведения служебной проверки Сергей Салаватов будет устранен с должности", – сказано в сообщении.

В Командовании ТРО пообещали, что по результатам проверки будет принято соответствующее решение. Каким именно будет это решение, не сообщили. В то же время, издание пишет, что проверку на полиграфе лейтенант Салаватов уже прошел и она ничего не обнаружила.

Отмечается, что недавно журналисты опубликовали расследование в отношении нового командира 107-го батальона ТрО Сергея Салаватова. В расследовании утверждается, что тот в 2014 году якобы репостил пророссийские записи в социальных сетях, симпатизировал боевикам "Л/ДНР", а также полтора года, возможно, сам был боевиком. Салаватов это опровергает.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что через три месяца после выпуска на фронте погиб молодой лейтенант из Полтавщины. Он был выпускником Одесской военной академии.