З Днем територіальної оборони 2025! Барвисті листівки і картинки для привітання

Обов'язково привітайте близьких, рідних чи знайомих, які захищають нас

Кожної першої неділі жовтня в Україні відзначають День територіальної оборони. Цього року він припадає на 5 жовтня. Цей день присвячений військовослужбовцям та добровольцям тероборони, які стали важливою опорою у захисті країни від зовнішніх загроз.

День тероборони було встановлено указом Президента України у 2020 році та став важливим кроком у визнанні вкладу Сил територіальної оборони на захист країни. Привітання з цим державним святом — це слова вдячності тим, хто щодня стоїть на варті України: військовим, ветеранам, добровольцям. Це можливість сказати "дякую" за їхню сміливість, відданість і віру в нашу свободу.

Тому "Телеграф" підготував для вас яскраві привітання у листівках та картинках — щоб ви могли тепло привітати тих, хто вступив до тероборони. Надішліть барвисту листівку друзям, рідним чи колегам та подякуйте їм за захист нашої країни.

Фото: amazingukraine

Фото: amazingukraine

