Дітей Миколи можна називати не лише Миколайовичами, філологиня здивувала ще одним варіантом

У відповідь вони вдалися до нестримної творчості

Українська мова має свої особливості вимови та написання імен по батькові. З деякими легко припуститися помилок, а інші можуть мати дві правильні форми.

Як пояснила магістр філології Наталя Сорокіна від імені Микола можна утворити дві жіночі форми по-батькові та дві чоловічі. Перша всім добре відома, та звична — Миколаївна/Миколайович.

А друга — Миколівна/Миколович. Хоча звучить це дуже екзотично та здається дивним, але за словами філологині, це також правильні імена по батькові.

Однак українці не сприйняли незвичного варіанту. Вони також почали за аналогією утворювати власні імена по батькові.

"І ще можна Колянівна", "Приємно познайомитися, я Володівна", "Це виходить я Сірьогович?", "А я як? Толькова?", "Ок,в мене доня Андрюхівна", "Чесно кажучи до таких нововведень я не готова, пахне крінжом . Романівна-Ромівна", — пишуть у мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в українській мові правильною формою є чоловіче ім'я "Микола", а не "Миколай", яке співзвучне з російським "Николай". У кличному відмінку однини слід казати "Миколо", а не "Микола", у множині — "Миколи". Утворюючи пестливі скорочення від "Миколи" слід пам'ятати, що "Коля" — російська калька. Правильно буде — Миколка, Миколась тощо.