Детей Николая по-украински можно называть не только Миколайовичами, филолог удивила еще одним вариантом

В ответ они разразились безудержным творчеством

Украинский язык имеет свои особенности произношения и написания отчеств. С некоторыми легко допустить ошибки, а другие могут иметь две правильные формы.

Как пояснила магистр филологии Наталья Сорокина от имени Николай можно образовать две женские формы отчества и две мужские. Первая всем хорошо известна и привычна — Миколаївна/Миколайович.

А вторая – Миколівна/Миколович. Хотя звучит это очень экзотично и кажется странным, но, по словам филолога, это также правильные отчества.

Однако украинцы не восприняли необычный вариант. Они также начали по аналогии образовывать собственные отчества.

"И еще можно Коляновна", "Приятно познакомиться, я Володевна", "Это получается я Серегович?", "А я как? Толькова?", "Ок, у меня доченька Андрюховна", "Честно говоря к таким нововведениям я не готова, пахнет кринжем Романовна-Ромовна", — пишут комментаторы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в украинском языке правильной формой является мужское имя "Микола", а не "Миколай", которое созвучно русскому "Николаю". В звательно падеже единственного числа следует говорить "Миколо", а не "Микола", во множественном числе — "Миколи". Образуя ласковые сокращения от "Миколи" следует помнить, что " Коля" — русская калька. Правильно будет — Миколка, Миколась и т.д.