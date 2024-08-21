Забудьте "Григоровна" та "Іллінична": у яких іменах по батькові помиляються найчастіше

Є лише тільки ці варіанти

В українській мові є зафіксовані правила для утворення по батькові від чоловічих імені, але деякі з них звучать дивно і не одразу фіксуються у пам'яті.

От, наприклад часто люди кажуть "Григорієвич" чи "Григорійович", що докорінно не правильно. В цю ж групу також входять творення імен по батькові від Яків, Ілля, Хома, Лука, Сава, Кузьма та Микола, як пояснюється на порталі "Мійклас".

Варто нагадати, що утворення імен по батькові для чоловіків відбувається за допомогою суфіксів -ович (рідше — -ич, -іч) та для жінок — -івна (-ївна).

Які є правильні варіанти слів

Творення таких імен по батькові слід запам'ятати:

Григорій — Григорович, Григорівна;

Яків — Якович, Яківна;

Ілля — Ілліч, Іллівна;

Хома — Хомич, Хомович та Хомівна;

Лука — Лукич, Лукович та Луківна;

Сава — Савич, Савович та Савівна;

Кузьма — Кузьмич, Кузьмович та Кузьмівна;

Микола — Миколович, Миколайович та Миколаївна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як потрібно правильно звертатись до Олени. "Лєна" чи "Альона" — це точно не правильний варіант.