Не Леонідіївна і точно не Леонідовна: як правильно українською звертатися до доньки Леоніда

У творенні імен по батькові українською мовою часто припускаються помилки

Для тих, хто з дитинства спілкувався російською мовою, а тоді вирішив перейти на українську, може бути проблемним утворення патронімічних форм від чоловічих імен. Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно українською звертатися до дітей Віталія.

Сьогодні ж розповідаємо, як утворити патронімічну форму від імені Леонід і правильно звернутися до жінки, батько якої має таке ім’я. Допоможе нам у цьому просте українське правило.

Жіночі імена по батькові творяться додаванням до основ власних імен суфікса -івн(а): Леонід — Леонідівна, Михайло — Михайлівна, Ілля — Іллівна, Кузьма — Кузьмівна

До слова, ім’я Леонід вельми поширене в Україні. За даними порталу "Рідні" його носить понад 145 тисяч осіб. Однак багато хто з українців досі не знає, як правильно писати по батькові в жіночому роді, — Леонідіївна, Леонідовна чи Леонідівна?

Згідно з даними словника української мови та культури правильно вживати Леонідівна. Це єдина правильна граматична форма імені.

Зверніть увагу, що в офіційних документах слід обов’язково використовувати той варіант, який зафіксований в паспорті людини.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно називати по батькові жінку, якщо її тата звуть Олег.