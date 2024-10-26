Росіяни продовжують оточувати Селидове, що зараз відбувається на фронті (карта)

Важкі бої тривають

Йде 976-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 25 жовтня, до 22:00 на фронті сталося 142 бойових зіткнення. Росіяни мають просування в районі Селидового, намагаючись взяти його в оточення.

Зміни навколо Селидового за добу

Як повідомили аналітики порталу DeepState, ворог просунувся у Селидовому, Катеринівці, Вишневому, біля Шахтарська, Новодмитрівки та Богоявленки. Зміни лінії фронту відображено на карті.

Водночас аналітики Американського інституту вивчення війни ISW заявили, що українські сили відновили позиції на південний схід від Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 жовтня, свідчать, що українські захисники діють на південний схід від Часового Яру на шахті Блок 9. Раніше ISW спостерігав там дії росіян. Відтак Сили оборони нещодавно відновили втрачені позиції в цьому районі.

Крім того, геолокаційні кадри показують, що українські війська відновили позиції у південній частині Торецька. Зараз вони діють уздовж вулиці Тоболенка, де раніше наступали росіяни.

За даними Генерального штабу ЗСУ, найбільше атак 25 жовтня росіяни влаштували на Покровському напрямку, там на момент публікації зведення (22:00) вони здійснили 43 штурмових та наступальних дії. Бої йшли в районах Лисівки, Селидового та Миролюбівки.

"За сьогоднішній день (25 жовтня, — ред.) втрати агресора на даному напрямку склали 394 особи вбитими та пораненими. Знищено три артилерійські системи, 14 автомобілів, бойову броньовану машину та три мотоцикли. Окрім того, бойова броньована машина та десять автомобілів були пошкоджені", — поінформували у Генштабі.

Другим за кількістю атак ворога залишається Курахівський напрямок. За неповну добу там сталося 31 бойове зіткнення. Росіяни намагалися просунутися в районах населених пунктів Гостре, Катеринівка та Новодмитрівка.

Як повідомляв "Телеграф", заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін закликав готувати до оборони Дніпропетровську область. Таку заяву він зробив на тлі просування росіян в напрямку Дніпропетровщини.