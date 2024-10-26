Россияне продолжают окружать Селидово, что сейчас происходит на фронте (карта)

Тяжелые бои продолжаются

Идет 976-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала минувших суток, 25 октября, до 22:00 на фронте произошло 142 боевых столкновения. Россияне имеют продвижение в районе Селидово, пытаясь взять его в окружение.

Изменения вокруг Селидово за сутки

Как сообщили аналитики портала DeepState, враг продвинулся в Селидово, Екатериновке, Вишневом, возле Шахтерска, Новодмитровки и Богоявленки. Изменения линии фронта отображается на карте.

В то же время аналитики Американского института изучения войны ISW заявили, что украинские силы восстановили позиции к юго-востоку от Часового Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 24 октября, свидетельствуют, что украинские защитники действуют юго-восточнее Часового Яра на шахте Блок 9. Ранее ISW наблюдал там действия россиян. Силы обороны недавно восстановили утраченные позиции в этом районе.

Кроме того, геолокационные кадры показывают, что украинские войска возобновили позиции в южной части Торецка. Сейчас они действуют вдоль улицы Тоболенко, где раньше наступали россияне.

По данным Генерального штаба ВСУ, больше всего атак 25 октября россияне устроили на Покровском направлении, там на момент публикации возведения (22:00) они совершили 43 штурмовых и наступательных действия. Бои шли в районах Лисовки, Селидово и Миролюбовки.

"За сегодняшний день (25 октября, — ред.) потери агрессора на данном направлении составили 394 человека убитыми и ранеными. Уничтожены три артиллерийские системы, 14 автомобилей, боевая бронированная машина и три мотоцикла. Кроме того, боевая бронированная машина и десять автомобилей были повреждены", — проинформировали в Генштабе.

Вторым по количеству атак врага остается Кураховское направление. За неполные сутки там произошло 31 боевое столкновение. Россияне пытались продвинуться в районах населенных пунктов Остро, Екатериновка и Новодмитровка.

Как сообщал "Телеграф", заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин призвал готовить к обороне Днепропетровскую область. Такое заявление он сделал на фоне продвижения россиян в направлении Днепропетровщины.