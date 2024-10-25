Військовий сказав, яку область потрібно готувати до оборони вже сьогодні (карта)

Не слід чекати, доки лінія фронту рухається до чергового населеного пункту

Дніпропетровську область, неподалік якої зараз знаходяться російські війська, потрібно починати готувати до оборони вже зараз. Необхідно все планувати та будувати лінію оборони.

Про це у своєму Telegram-каналі пише заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Таку заяву він зробив на тлі ситуації із Селидовим та Покровським.

"Ми не повинні постійно рухатися від міста до міста, паралельно з цим нашвидкуруч готуючи ці міста до оборони. Все це потрібно планувати, і будувати міцну лінію оборони раніше", — сказав військовий.

Він додав, що в цьому випадку не слід чекати, доки лінія фронту рухається до чергового населеного пункту.

"З огляду на ситуацію з Селидовим, Покровським – Дніпропетровщину потрібно готувати вже. І контролювати цей процес", — підсумував Жорін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що речник Сил оборони півдня Владислав Волошин каже, що російські військові готуються до штурмів на Запорізькому напрямку. Вони зосереджують техніку проведення атак поблизу низки населених пунктів. Волошин також наголосив, що метою росіян є вихід на адміністративні кордони Донецької області та захоплення міста Запоріжжя.