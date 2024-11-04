Чи передбачено ФОПам бронь від мобілізації

Адвокат дала відповідь

Під час мобілізації в Україні військовозобов'язані можуть отримати бронь. Її можуть дати співробітникам критично важливих підприємств для держави.

Є певний список професій, які мають право на бронь. Про нього розповіла адвокатка Тетяна Савченко в коментарі для УНІАН.

За її словами, у 2024 році забронювати можуть:

держслужбовців категорії А;

50% державних службовців категорій Б, В;

співробітників органів державної влади, Національної поліції, Антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, прокуратури, судів, Бюро економічної безпеки;

співробітників критичної інфраструктури — у тому числі енергосистеми, ДСНС;

робітників підприємств, які виробляють і ремонтують товари військового призначення, техніку, боєприпаси.

Водночас вона додає, що ФОПи й спеціалісти, що працюють з гіг-контакти, не мають право на бронь. Це пояснюється тим, що Міністерство оборони не бачить їхніх спеціальностей. Забронювати можна лише офіційно працевлаштованих громадян, що стоять на військовому обліку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кого точно не мобілізують у листопаді.