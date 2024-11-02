Де та хто не може за законом вручити повістку в Україні

Без нюансів не обійшлося

В Україні продовжується обов'язкова мобілізація військовозобов'язаних, яка супроводжується врученням повісток. Проте виникає питання: де їх не можна отримати за законом.

Як зазначається на Офіційному вебпорталі парламенту України, повістку можуть вручати не тільки працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Хто може вручити повістку

Законом визначено кілька підрозділів, які мають повноваження на оповіщення громадян. А саме: районні, міські держадміністрації; розвідувальні органи, Центральне управління або регіональні органи СБУ. Водночас останні можуть вручати повістки тільки тим, хто перебуває у них на військовому обліку.

До них відносять:

ТЦК та соціальної підтримки;

виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад.

До того ж громадяни можуть отримати повістку від представників підприємств, установ, організацій на їхній території та в місцях виконання працівниками своїх обов’язків.

Де не можуть вручити повістку

У законі немає чітко окреслених місць, де можна або не можна вручати повістки. Тому є можливість отримати їх на вулиці, на роботі чи в кафе. Тобто уповноважені органи мають право проводити оповіщення за місцем навчання, роботи, на вулицях, зупинках, блокпостах чи громадських місцях.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому не потрібно продовжувати відстрочку від мобілізації після 9 листопада.