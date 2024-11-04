Чи можуть мобілізувати на фронт всіх чоловіків із однієї сім'ї

Мобілізувати можуть всіх, але є винятки.

Українське законодавство дозволяє мобілізувати всіх членів однієї родини. Втім, існує низка винятків, які захищають певні категорії громадян від одночасного призову.

Такі норми прописані у Законі "Про військовий обов'язок та військову службу". Згідно з документом, родинні зв'язки не є підставою для відстрочки від мобілізації. Проте законодавець передбачив особливі випадки для родин, які зазнали втрат під час бойових дій.

Зокрема, від призову звільняються близькі родичі загиблих або зниклих безвісти під час проведення АТО/ООС та повномасштабного вторгнення. До переліку близьких родичів належать: чоловік, дружина, діти, батьки, дідусі, бабусі, рідні брати та сестри.

Додаткові пільги передбачені для військовозобов'язаних, які мають неповнолітніх дітей. Якщо один з подружжя вже проходить військову службу, другого не можуть мобілізувати.

У разі втрати родичів під час бойових дій, необхідно надати відповідні документи у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Це дозволить уникнути призову інших членів родини.

Також раніше "Телеграф" повідомляв про те, якою буде мобілізація з 1 листопада. Впровадять масову розсилку повісток та нові правила обліку.