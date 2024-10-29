Кого точно не мобілізують у листопаді: список категорій

Не всіх чоловіків до 25 років можуть призвати

У листопаді продовжаться мобілізаційні заходи в Україні, однак призову підлягають не всі. Певні категорії громадян мають право на відстрочку або не є військовозобов'язаними.

"Телеграф" розповідає, кого не мобілізують цієї осені. Відповідно до чинного законодавства, мобілізації не підлягають, люди з бронею та відстрочкою.

Бронювати своїх працівників можуть підприємства, які мають статус "критично важливих". Бронь дають на 12 місяців.

Також бронюванню підлягають:

народні депутати та їхні помічники;

державні службовці;

поліції, рятувальної служби;

органів державної влади та місцевого самоврядування;

виробники товарів для армії, підприємства, які виготовляють і ремонтують військову техніку та боєприпаси;

працівники підприємства із мобілізаційними завданнями та інших критично важливих для економіки підприємств.

За сімейними обставинами можна отримати відстрочку від мобілізації. Так, призвати в армію не можуть:

ті, хто має трьох і більше неповнолітніх дітей (але без заборгованості по аліментах);

батьки дитини з інвалідністю або дитини з тяжкою хворобою;

батьки, які самостійно виховують одну або більше дітей до 18 років;

батьки дитини до 18 років, якщо інший із батьків загинув, зник безвісти, або позбавлений батьківських прав.

Особи, які здійснюють догляд за:

чоловіком/дружиною або батьками з інвалідністю;

повнолітньою дитиною з інвалідністю І або ІІ групи;

родичами, які потребують постійного догляду за висновком медкомісії.

Деякі громадяни не підлягають мобілізації через стан здоров'я, а саме:

люди з будь-якою групою інвалідності;

особи, які мають статус "тимчасово непридатного".

Не беруть в армію, якщо є:

онкологічні захворювання;

серйозні хвороби серця;

судинні захворювання;

нервові розлади;

інфекційні та вірусні захворювання;

серйозні хвороби органів дихання;

порушення зору та слуху;

хронічні захворювання нирок.

Також не мобілізують студентів та працівників у сфері освіти. До цих категорій входять:

студенти, які здобувають освіту на денній або дуальній формі навчання;

інтерни, докторанти та аспіранти, які продовжують навчання для здобуття вищого рівня освіти;

вчителі, викладачі та інші науково-педагогічні та наукові працівники, які працюють у закладах вищої та фахової передвищої освіти (за умови, що їх зайнятість складає не менше ніж 0,75 ставки).

Не підлягають мобілізації члени родин загиблих захисників – ті, чиї близькі загинули, зникли безвісти, або посмертно отримали звання Героя України.

Лише добровільно можуть мобілізувати військовослужбовці, звільнені з ворожого полону. Вони не підлягають повторному призову без їхньої згоди.

Не можуть призвати на службу чоловіків до 25 років. Мобілізація громадян цього віку можлива, якщо вони мають статус військовозобов'язаного, тобто пройшли строкову службу у мирний час або закінчили військовий виш або військову кафедру.

Призвати в армію також не можуть чоловіків, які досягли граничного віку перебування в запасі — 60 років.

Раніше "Телеграф" писав, кому дадуть відстрочку від мобілізації у листопаді. Це стосується не лише людей, які мають тимчасові або постійні фізичні обмеження.