Предусмотрено ли ФЛП бронь: есть четкий список профессий
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Адвокат дала ответ
Во время мобилизации в Украине военнообязанные могут получить бронь. Ее могут дать сотрудникам критически важных предприятий для государства.
Есть определенный список профессий, имеющих право на бронь. О нем рассказала адвокат Татьяна Савченко в комментарии для УНИАН.
По ее словам, в 2024 году забронировать могут:
- госслужащих категории А;
- 50% государственных служащих категорий Б, В;
- сотрудников органов государственной власти, Национальной полиции, Антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, прокуратуры, судов, Бюро экономической безопасности;
- сотрудников критической инфраструктуры – в том числе энергосистемы, ГСЧС;
- рабочих предприятий, производящих и ремонтирующих товары военного назначения, технику, боеприпасы.
В то же время она добавляет, что ФЛП и специалисты, работающие с гиг-контактами, не имеют права на бронь. Это объясняется тем, что Министерство обороны не видит их специальности. Забронировать можно только официально трудоустроенных граждан, стоящих на военном учете.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кого точно не мобилизуют в ноябре.