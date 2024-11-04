Предусмотрено ли ФЛП бронь: есть четкий список профессий

Адвокат дала ответ

Во время мобилизации в Украине военнообязанные могут получить бронь. Ее могут дать сотрудникам критически важных предприятий для государства.

Есть определенный список профессий, имеющих право на бронь. О нем рассказала адвокат Татьяна Савченко в комментарии для УНИАН.

По ее словам, в 2024 году забронировать могут:

госслужащих категории А;

50% государственных служащих категорий Б, В;

сотрудников органов государственной власти, Национальной полиции, Антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, прокуратуры, судов, Бюро экономической безопасности;

сотрудников критической инфраструктуры – в том числе энергосистемы, ГСЧС;

рабочих предприятий, производящих и ремонтирующих товары военного назначения, технику, боеприпасы.

В то же время она добавляет, что ФЛП и специалисты, работающие с гиг-контактами, не имеют права на бронь. Это объясняется тем, что Министерство обороны не видит их специальности. Забронировать можно только официально трудоустроенных граждан, стоящих на военном учете.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кого точно не мобилизуют в ноябре.