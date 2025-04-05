Не поспішайте до Великодня: коли настає найкращий час для посадки картоплі

Корисні поради дачникам перед посадкою картоплі

Навесні дачники та городники планують новий посівний сезон. У цій справі важливо враховувати багато нюансів, таких як площа, склад ґрунту, сівозміну та час посадки культур. Багато українців зараз задаються питанням, коли садити картоплю — до чи після Великодня.

Як виявилось, найкращий час для посадки картоплі кінець квітня — початок травня. Саме до цього часу краще почекати, щоб грунт під картоплю добре прогрівся і плоди почали активно зростати.

Хоча картопля не боїться легких заморозків, найкраще зачекати, коли погода стабілізується, пише видання The Spruce. Справа в тому, що поки грунт не прогріється до 7-10 градусів за Цельсієм, закопана в землю насіннєва картоплина рости не почне.

Так як картопля — це рослина, яка швидко укорінюється, то для кращого врожаю потрібно саджати її в легкий, пухкий, добре дренований грунт. Крім того, досвідчені дачники радять чергувати місця посадки картоплі з іншими культурами на городі та не садити картоплю постійно в одному місці.

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