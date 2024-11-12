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В одній з областей ввели графіки відключення світла, а потім різко скасували. В чому причина

Автор
Андрій Мулько
Дата публікації
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Автор
Відключення світла
Відключення світла. Фото Колаж "Телеграфу"

Місцевим жителям наразі можна не хвилюватись

Сьогодні, 12 листопада, енергорозподільча компанія "Львівобленерго" повідомила про запровадження в області графіків погодинних відключень електроенергії. Проте згодом там зазначили, що жодних відключень не буде.

Так, о 15:14 в офіційному Telegram-каналі компанії з'явилося повідомлення про запровадження графіків відключення світла. В оприлюдненому графіку зазначалось, що "Львівобленерго" отримало вказівку НЕК "Укренерго" про зміну застосування відключень 12 листопада до отримання окремого розпорядження.

А вже об 15:24 у "Львівобленерго" заявили, що повідомлення про графіки погодинних відключень опублікували помилково. Це пояснили "тестуванням програмного забезпечення".

Варто зазначити, що ще зранку 12 листопада "Львівобленерго" повідомило, що енергосистема Львівщини працює без перебоїв, а відключення електроенергії не передбачаються. Також у компанії наголосили, що робота генеруючих станцій стабільна, що дозволяє підтримувати безперебійну подачу електроенергії для мешканців регіону. Водночас там зазначили, що спостерігається збільшене використання електроенергії в пікові години, тому важливо зберігати свідоме ставлення до споживання.

Нагадаємо, в Харківській області до 15 листопада діятимуть графіки відключень електроенергії. Вони також торкнуться і Харкова безпосередньо.

Теги:
#Львівська область #Електроенергія #Відключення світла