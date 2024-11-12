В одной из областей ввели графики отключения света, а затем резко отменили. В чем причина

Местным жителям можно не волноваться

Сегодня, 12 ноября, энергораспределительная компания "Львовоблэнерго" сообщила о внедрении в области графиков почасовых отключений электроэнергии. Однако впоследствии там отметили, что никаких отключений не будет.

Так, в 15:14 в официальном Telegram-канале компании появилось сообщение о введении графиков отключения света. В обнародованном графике отмечалось, что "Львовоблэнерго" получило указание НЭК "Укрэнерго" об изменении применения отключений 12 ноября до получения отдельного распоряжения.

А уже в 15:24 во "Львовоблэнерго" заявили, что сообщения о графиках почасовых отключений опубликовали ошибочно. Это объяснили "тестированием программного обеспечения".

Следует отметить, что еще утром 12 ноября "Львовоблэнерго" сообщило, что энергосистема Львовщины работает без перебоев, а отключения электроэнергии не предусматриваются. Также в компании подчеркнули, что работа генерирующих станций стабильна, что позволяет поддерживать бесперебойную подачу электроэнергии для жителей региона. В то же время там отметили, что наблюдается увеличенное использование электроэнергии в пиковые часы, поэтому важно сохранять сознательное отношение к потреблению.

Напомним, в Харьковской области до 15 ноября будут действовать графики отключений электроэнергии. Они также коснутся и Харькова напрямую.