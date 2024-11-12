Чи будуть графіки відключень світла жорсткішими, аніж влітку: експерт з енергетики здивував відповіддю

Наразі навантаження на мережу знизилось

З наближенням зими та холодів багатьох цікавить питання: на скільки енергетична система готова до морозів та російських обстрілів, та на скільки годин можуть вимикати світло в Україні.

Відповіді на це "Телеграфу" дав заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський. За його словами, наразі ситуація з енергетикою в Україні набагато краща, ніж навесні.

"Багато чого було зроблено як ДТЕК, так і державними компаніями. Вони багато відремонтували. Приблизно 400 МВт потужності буде заміщено новою генерацію, і вже десь 300 МВт вводиться в експлуатацію", — каже Закревський.

Він додає, що наразі значно знизилось навантаження приватних проєктів та компаній на мережу. До того ж розширився комерційний ліміт на поставку електроенергії з Європи до 2 ГВт, а було 1,7 ГВт.

"Тому за ударів по енергетиці можуть бути локальні відключення, але навіть у мороз і після ударів не очікується графіків жорсткіше, аніж були влітку. Навпаки! Я очікую одну, максимум дві черги", — пояснює експерт.

За його словами, навіть при великих морозах та ударах по енергетиці відключення світла не мають перевищувати 6-8 годин. Водночас дати будь-який прогноз щодо Харкова, Сум чи Херсона наразі не можливо.

На запитання кореспондента: чи довго триватимуть такі відключення, Закревський відповів: "До двох тижнів, як влітку".

Раніше "Телеграф" розповідав, що ексміністр енергетики назвав три сценарії відключень в Україні взимку, і за одного з них блекаути можуть тривати до тижня.