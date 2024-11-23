Росіяни почали штурм одного з важливих напрямків: що кажуть у ЗСУ

Активізація росіян на цьому напрямі наднебезпечна для України

Російські окупанти почали активно штурмувати один з напрямків, проте українські військові успішно відбивають атаки. Наразі просування армії РФ біля Великої Новосілки не зафіксовано.

Як зазначає портал DeepState, спираючись на інформацію від бійців 3 МБ та 20 ОБСП ОПБр, ситуація навколо населеного пункту вкрай складна і продовжує погіршуватися.

Наразі росіяни активно намагаються захопити місто на півдні Донбасу. Вони проводять механізовані штурми з різноманітною технікою та великою кількістю піхоти.

"Тиск здійснюється одразу в декількох місцях. Почали окупанти з відрізка Новодарівка-Рівнопіль-Макарівка. В останньому зазнають постійних невдач, де вдалося стабілізувати ситуацію і активно знищувати піхоту противника, яка в основному залітає в село на мотоциклах, ховається, але завдяки бійцям СОУ помирає", — йдеться у повідомленні.

Також складна ситуація фіксується на напрямку Новодонецьке-Золота Нива-Роздольне та біля самого Роздольного.

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький називає активізацію росіян на Запорізькому напрямі наднебезпечною для України. Адже загроза там полягає в близькості до Дніпра, можливості перерізання ліній постачання ЗСУ, які витягнуті із заходу на схід, рівниною місцевості та майже відсутності великих населених пунктів, де можна довго утримувати оборону.

"Наразі штурми йдуть переважно в районі Великої Новосілки, яка є надзвичайно важливим вузлом оборони півдня України. Там російські війська вже мають просування, які пов'язані для РФ із захопленням району Курахове. Також можна очікувати штурмів на захід (тобто ближче до річки Дніпро)", — каже військовий.

У РФ також підтверджують наступ на Велику Новосілку, зазначаючи, що цей напрям насичений бійцями ЗСУ та має неабиякі фортифікаційні споруди.

Раніше "Телеграф" писав, що ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, коли росіяни зможуть зробити потужний прорив на фронті.