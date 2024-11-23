Залужний розповів, коли росіяни зможуть зробити потужний прорив на фронті

Війна штовхає колесо науково-технічного прогресу

Посол України у Великій Британії та екс-главком ЗСУ Валерій Залужний заявив про те, що зробити потужний прорив на фронті росіяни зможуть після 2027 року. Саме тоді їм вдасться накопичити достатню кількість ресурсів та "технологічних матеріалів".

При цьому ворожі війська, швидше за все, використовуватимуть тактику "ізмору" і відмовляться від агресивного подолання територій противника. Про це Залужний сказав під час свого виступу на церемонії нагородження "УП-100".

"Війна штовхає колесо науково-технічного прогресу і воно розкручується. Завдяки появі на полі бою роботів ні росіяни, ні ми не змогли рухатися далі. З’явився якийсь ступор і ця тенденція зберігається і зараз", — заявив Залужний.

За його словами, росіяни зараз не можуть, наприклад, за тиждень просуватися на 150-200 кілометрів і це свідчить про своєрідний "ступор" та нестачу ресурсів. Потужний прорив з боку ворожих військ стане можливим ближче до 2027 року — саме тоді завершиться технічно-еволюційний процес.

"За моєю власною теорією, коли завершиться технічно-еволюційний процес і розпочнеться процес накопичення технологічних матеріалів, то можливість активно наступатиме відновиться. За моїми підрахунками це відбудеться після 2027 року", — резюмував екс-главком ЗСУ.

Однак, на думку Залужного, на той час війська РФ відмовляться від агресивного подолання територій противника і будуть використовувати тактику ізмору. Саме подобу цього ми зараз і бачимо на фронті.

"Ми не бачимо глибокого прориву противника, а бачимо поступове видавлювання нас із позицій, які, звісно, даються їм дуже-дуже великими втратами… І це пов'язано з тим, що росіяни реалізовують саме цю стратегію вимору….Але, на сьогоднішній день росіяни не готові до того, щоб розширювати свій фронт… Тому ведення таких комбінованих дій, спрямованих на вимору, приводить до результатів, зокрема й на полі бою", — резюмував Залужний.

Валерій Залужний — що відомо

Залужний був Головнокомандувачем Збройних Сил України з 27 липня 2021 року по 8 лютого 2024 року. Під час його керівництва на посаді ЗСУ брали активну участь у війні та успішно відбивали атаки російських військ.

Він має звання генерала і є Героєм України. А також увійшов до списку 100 найвпливовіших людей у 2022 році за версією журналу Time.

8 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський.

Слід зазначити, що чутки про відставку Залужного з’явилися наприкінці січня 2024 року. Хоча і раніше в мережі писали про можливе звільнення Залужного.

З травня 2024 року Валерій Залужний обіймає посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Валерій Залужний відреагував на План перемоги, представлений Володимиром Зеленським у Верховній Раді. Він назвав його абсолютно логічним та правильним.