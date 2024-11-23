Россияне начали штурм одного из важных направлений: что говорят в ВСУ

Активизация россиян на этом направлении сверхопасна для Украины

Российские оккупанты начали активно штурмовать одно из направлений, однако украинские военные успешно отбивают атаки. Сейчас продвижение армии РФ возле Великой Новоселки не зафиксировано.

Как отмечает портал DeepState, опираясь на информацию от бойцов 3 МБ и 20 ОБСП ОПБр, ситуация вокруг населённого пункта крайне сложная и продолжает ухудшаться.

В настоящее время россияне активно пытаются захватить город на юге Донбасса. Они производят механизированные штурмы с разнообразной техникой и большим количеством пехоты.

"Давление осуществляется сразу в нескольких местах. Начали оккупанты с отрезка Новодаровка-Ровнополь-Макаровка. В последнем терпят постоянные неудачи, где удалось стабилизировать ситуацию и активно уничтожать пехоту противника, которая в основном залетает в деревню на мотоциклах, скрывается, но благодаря бойцам СОУ умирает", — говорится в сообщении.

Также сложная ситуация фиксируется на направлении Новодонецкое-Золотая Нива-Раздольное и у самого Раздольного.

Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий называет активизацию россиян на Запорожском направлении сверхопасной для Украины. Ведь угроза там заключается в близости к Днепру, возможности перерезания линий поставок ВСУ, которые идут с запада на восток, равниной местности и почти отсутствия крупных населенных пунктов, где можно долго удерживать оборону.

"В настоящее время штурмы идут преимущественно в районе Великой Новоселки, которая является чрезвычайно важным узлом обороны юга Украины. Там российские войска уже имеют продвижения, которые связаны для РФ с захватом района Курахово. Также можно ожидать штурмов к западу (то есть ближе к реке Днепр)", — говорит военный.

В РФ также подтверждают наступление на Большую Новоселку, отмечая, что это направление насыщено бойцами ВСУ и имеет незаурядные фортификационные сооружения.

Ранее "Телеграф" писал, что экс-головнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, когда россияне смогут совершить мощный прорыв на фронте.