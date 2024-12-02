Луганщина, Донеччина, Сумщина — захисниця Богдана на війні вже 10 років. Жінка розповіла, чому пішла у військо

Війна забрала у жінки рідних людей

У лавах сил оборони чимало захисниць. Одна з них Богдана Ніконенко, яка служить у 116 окремій бригаді сил територіальної оборони, що з Полтавщини. Жінка — головний сержант першої стрілецької роти.

Як розповіли у бригаді, Богдана прийшла на службу у 2014 році разом із батьком — долучились до батальйону "Айдар". Перші сім місяців служила доброволицею, а згодом підписала контракт.

Службу проходила на найгарячіших напрямках, спочатку на Луганщині, а потім на Донеччині. В її географії — лінія фронту від Мар'їнки до Волновахи. Наразі ця територія в окупації Росії. Потім служила на Світлодарській дузі.

Богдана Ніконенко

Коли Росія напала у 2022, Богдана була у Миргороді, вона поновила військову службу. Через деякий час після початку повномасштабного вторгнення батальйон, де вона служила виїхав на Донеччину. Наразі жінка служить на Сумщині. В коментарі "Суспільному" в травні жінка зазначала, що через великі втрати в родині, її на позиції зараз не пускають, вона займається особовим складом.

Богдана продовжує службу, хоч війна і забрала в неї чимало дорогих людей. Ще у 2015 році загинув тато, у 2019 старша сестра Ярослава. Вже під час повномасштабного вторгнення загинув батько її сина. Однак, як і у 2014 році Богдана не хоче, щоб війна дійшла до її рідного дому і вона продовжує службу заради сім'ї.

Сестра Ярослава загинула у 2019

"Я не хочу, щоб мій син через 12 років пішов воювати", — каже захисниця. За мужність жінка нагороджена відзнаками "Кращий сержант ЗСУ" та двома почесними нагрудними знаками різного ступеня "За взірцевість у військовій службі".

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