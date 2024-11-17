Колишня вихователька збила крилату ракету під час масованої атаки (відео)

Вона вперше працювала з ПЗРК "Ігла" і доволі успішно

Колишня вихователька садочка з першого разу влучила у крилату ракету противника. Солдат Наталія Грабарчук вранці 17 листопада під час масованої ракетної атаки РФ успішно збила ворожу ціль за допомогою ПЗРК "Ігла".

Відповідне відео поширили у Повітряних Силах ЗСУ. "Коли ворожа ракета опинилася переді мною, я відкинула всі емоції і хвилювання. Зробила сотні навчальних пусків на тренажерах", — розповідає військова.

До вступу в лави ЗСУ у 2021 році Наталія працювала вихователем у дошкільному закладі. Наразі вона служить стрільцем-зенітником у зенітному ракетному підрозділі Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування "Захід".

Перед бойовим застосуванням зброї захисниця пройшла п'ятимісячний курс підготовки у навчальному центрі. За цей час вона опанувала різні типи переносних зенітно-ракетних комплексів.

"ПЗРК важить близько 18 кілограмів, також тисне і відповідальність. Дуже рада, що мені це вдалося. Вже після бойової роботи трохи дала волю емоціям", — додала військовослужбовиця.

За словами Наталії, у складі їхньої мобільної вогневої групи служать військові-жінки, які докладають максимум зусиль та віддають усі сили для захисту українського неба.

Раніше "Телеграф" також писав, що відома військова відреагувала на гучну заяву Берлінської. Вона сказала, що жінки дуже потрібні армії.