Луганщина, Донетчина, Сумщина – защитница Богдана на войне уже 10 лет. Женщина рассказала, почему пошла в армию

Война забрала у женщины родных людей

В рядах сил обороны немало защитниц. Одна из них Богдана Никоненко, которая служит в отдельной бригаде сил территориальной обороны, что с Полтавщины. Женщина – главный сержант первой стрелковой роты.

Как рассказали в бригаде, Богдана пришла на службу в 2014 году вместе с отцом — присоединились к батальону "Айдар". Первые семь месяцев служила добровольцем, а затем подписала контракт.

Служба проходила на самых горячих направлениях, сначала в Луганской области, а затем в Донецкой области. В ее географии – линия фронта от Марьинки до Волновахи. В настоящее время эта территория находится в оккупации России. Затем служила на Светлодарской дуге.

Богдана Никоненко

Когда Россия напала в 2022 году, Богдана была в Миргороде, она возобновила военную службу. Через некоторое время после начала полномасштабного вторжения батальон, где она служила уехал на Донетчину. В данный момент женщина служит в Сумской области. В комментарии "Суспильному" в мае женщина отмечала, что из-за больших потерь в семье ее на позиции сейчас не пускают, она занимается личным составом.

Богдана продолжает службу, хотя война и забрала у нее немало дорогих людей. Еще в 2015 году погиб отец, в 2019 старшая сестра Ярослава. Уже при полномасштабном вторжении погиб отец ее сына. Однако, как и в 2014 году, Богдана не хочет, чтобы война дошла до ее родного дома и она продолжает службу ради семьи.

Сестра Ярослава погибла в 2019 году

"Я не хочу, чтобы мой сын через 12 лет ушел воевать", — говорит защитница. За мужество женщина награждена отличиями "Лучший сержант ВСУ" и двумя почетными нагрудными знаками разной степени "За образцовость в военной службе".

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