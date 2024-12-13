Залишила йому сина і пішла до іншого: як виглядає перший чоловік зрадниці Повалій

Артистка залишила першого чоловіка та пішла до іншого

Співачка Таїсія Повалій, яку позбавили звання "Народна артистка України" через зраду батьківщини, перебуває у шлюбі з Ігорем Ліхутою вже понад 30 років. Однак, він не був її першим чоловіком.

"Телеграф" розкаже, що відомо про першого чоловіка співачки-українофобки.

Що відомо про Володимира Повалій

Таїсія Гирявець зустріла свого майбутнього чоловіка, коли готувалась до виступу у колгоспі. На той час він був викладачем гітари в музичній школі. Вони вперше зустрілися в гуртожитку, де познайомилися й почали спільні репетиції.

Спілкування тривало протягом року. Повалій подобалось те, що Володимир добре до неї ставився, не пив, не палив. Згодом співачка поїхала з чоловіком у Крим у відпустку, де він їй освідчився. Невдовзі вони побралися, й виконавиця народила сина, якого назвали Денисом. Артистка розповідала, що намагалась бути хорошою невісткою й слухалась батьків чоловіка. Пізніше Володимир став гітаристом київського мюзік-холу.

Фото з мережі

Так, у першому шлюбі Повалій прожила 11 років. А потім жінка пішла з сім'ї заради продюсера Ігоря Ліхути, з яким познайомилась на зніманнях "Блакитного вогника". Співачка одразу вразила чоловіка, і він почав залицятися до неї. Ліхута запропонував виконавиці стати солісткою на поромі, але вона сказала, що хоче виступати на великій сцені.

Фото з мережі

Згодом продюсер запропонував співачці знятися у програмі до 8-го березня, і вона погодилась. Ліхута робив багато компліментів Повалій, і зумів її підкорити. Їх об'єднала музика, як розповідала виконавиця. У той час Повалій розлучилась з Володимиром і залишила сина Дениса йому на виховання. Тоді як Ліхута також розлучився зі своєю дружиною та вже мав двоє дітей від двох шлюбів.

Фото з мережі

Фото з мережі

У 2012 році Володимир відвідував презентацію першого кліпу спільного сина з Повалій — Дениса. Він з'явився на заході з молодшою за себе на 16 років дружиною Юлією. Тоді вони працювали разом в президентському оркестрі. Чоловік зазначив, що не спілкується з ексдружиною.

Повалій і Ліхута стали не лише подружжям, але й колегами, адже чоловік став її продюсером. Так, вони почали співпрацювати в Україні, а згодом перебралися до країни-окупантки. Там вони поширюють російську пропаганду та радіють вбивствам українців.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, який вигляд мала Таїсія Повалій до пластичних операцій. Вона повністю переробила власне обличчя.