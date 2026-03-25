Україна – Швеція: прогноз на ключовий матч відбору на ЧС-2026

Українці дуже близькі до того, щоб потрапити на Мундіаль

У четвер, 26 березня, Синьо-жовті стартують у плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу з футболу 2026 року. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Швеція.

Що потрібно знати

Україна зіграє зі Швецією за вихід у фінал кваліфікації

Букмекери на боці шведів

Штучний інтелект віддає перевагу Україні

На думку букмекерів, збірна України є аутсайдером протистояння. Про це повідомляє "Телеграф".

Аналітики vbet вважають Синьо-жовтих андердогами. На перемогу збірної України букмекери пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 3,08. Водночас тріумф шведів в основний час більш вірогідний — коефіцієнт 2,66.

Найімовірнішим результатом зустрічі фахівці називають перемогу Швеції з рахунком 0:1. Коефіцієнт на цю подію — 1,9.

Штучний інтелект ChatGPT вважає, що результат цього поєдинку визначити дуже важко через практично рівні шанси команд. Проте ШІ ставить на перемогу України у додатковий час із рахунком 2:1. ChatGPT зазначає, що Синьо-жовті краще грають в атаці, а шведи в останніх іграх мали серйозні проблеми в обороні.

Редакція "Телеграф" вважає, що збірна України переможе шведів із різницею в один гол — 1:0 або 2:1.

Нагадаємо, Синьо-жовті не зуміли здобути пряму путівку на ЧС-2026. На груповому етапі кваліфікації українці посіли друге місце у групі з Францією, Ісландією та Азербайджаном. Це дало нашій команді право брати участь у плей-оф кваліфікації. Для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно виграти два матчі на шляху B європейського плей-оф. У разі успіху зі шведами, українці за путівку на Мундіаль проведуть дуель проти переможця матчу Польща — Албанія. У другій зустрічі наша команда також буде "господаркою" поля. У разі двох перемог Синьо-жовті зіграють на ЧС-2026 у групі F разом із Нідерландами, Японією та Тунісом. Мундіаль пройде у червні/липні 2026 року в США, Канаді та Мексиці.