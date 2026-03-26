"Сідай, два". Син Кадирова вперше після ДТП з'явився на публіці і став мемом (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Навіть батько не зміг втримати покер-фейс
Публічна поява сина чеченського лідера Рамзана Кадирова Адама після ДТП викликала бурхливі обговорення в мережі. Адже його виступ як керівника Ради безпеки Чечні виглядав досить дотепно.
На опублікованому у мережі відео можна побачити щонайменше дві курйозні деталі з цього виступу. Перша — навколо керівника Ради 18-річного Адама зібралось чимало генералів та військових у досить поважному віці. Він на їхньому тлі виглядає смішно і не серйозно, особливо з огляду на посаду.
Також в очі впадає й те, як саме читає доповідь син Кадирова. Його промова звучить невпевнено, зім'ято та тихо, ніби він вперше бачить текст та ще й погано володіє навичками читання.
Не тільки це викликало обговорення в мережі. Адже вираз обличчя самого лідера Чечні під час промови сина теж привернув увагу. Оскільки замість звичного спокою чи бодай натяку на позитивну емоцію, Кадиров буквально сидів з кислим обличчям.
Чимало людей у мережі назвали це засідання в Чечні справжнім цирком та питали, чи отримає Адам Кадиров чергову медаль. Люди в коментарях писали:
- Цирк з конями. Рамзан Кадиров показав, як його син Адам Кадиров звітує про виконану роботу.
- Пхах! Баран у полі й то впевненіше бекає.
- Трясця, сидять мужики зі званнями і слухають маячню цього недоростка, який і читає щось насилу.
- Хоч читати навчився.
- Чому не нагородили його за те, що навчився читати по складах?
- Сідай, два.
- Без п'яти хвилин почесний академік.
- Медаль за прочитання з папірця.
- СинАчка-корзиночка.
Нагадаємо, ввечері 16 січня з’явилася інформація, що у Грозному кортеж сина Кадирова на високій швидкості попав в аварію. Після цього Кадирова-молодшого, як повідомлялося, у тяжкому стані екстрено госпіталізували до Москви літаком. Пізніше стало відомо, що у Адама Кадирова зламана щелепа. Також у нього нібито травма селезінки, переломи та ушкодження обличчя. Проте не загрози життю не було.
Раніше "Телеграф" писав, що переш відео після ДТП з сином Кадирова викликало бурхливі обговорення у мережі.