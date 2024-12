Один - рокер, інший - бізнесмен: як виглядають колишній та нинішній зяті Юлії Тимошенко

Донька політикині вийшла заміж удруге 10 років тому

Народна депутатка від "Батьківщини" Юлія Тимошенко має вже трьох онуків, яких народила її донька Євгенія. Зараз жінка перебуває у шлюбі з підприємцем Артуром Чечоткіним, і це її другий офіційний чоловік.

"Телеграф" розкаже більше про зятів Юлії Тимошенко і що про них відомо.

Шон Карр — що відомо

Першим обранцем Євгенії Тимошенко став британський рокер Шон Карр. У 80-х він був співзасновником гурту Paris In The Fall упродовж 4 років. Певний час виступав з гуртом Jellyfish Kiss та був співзасновником колективу F.T.W.

У 2005 році Карр заснував гурт в Україні під назвою Death Valley Screamers, учасниками якого стали двоє британців і троє українців. Здебільшого вони виступали на байкерських фестивалях.

Death Valley Screamers випустили три альбоми: Just Crazy, Just Crazy, Big Fish і Back In The Doghouse. А трек Fallen Friends гурт присвятив шахтарям, робота яких вразила рокера. Також колектив підтримував "Блок Юлії Тимошенко" на парламентських виборах. Певний час Карр був ведучим на Radio Rocks.

З Євгенією Тимошенко Шон Карр познайомився на початку 2000-х років у Єгипті. Вже через кілька місяців чоловік переїхав жити в Україну. Їхній шлюб тривав протягом 7 років. У 2012 році подружжя розлучилось. У пресі писали, що можливою причиною розриву була зосередженість Євгенії на звільненні своєї мами, Юлії Тимошенко, з в'язниці. Після розлучення Євгенії дістався будинок у Дніпрі і ресторан Ciro's Pomodoro, а Шону — автівка Ford.

Пізніше рокер одружився з британкою Мері Гілл, у них з'явився син Джексон. У 2018 році Шон Карр помер від внутрішньої кровотечі. Йому було 49 років.

Артур Чечоткін — що відомо

Удруге Євгенія вийшла заміж за підприємця Артура Чечоткіна у 2014 році. Вони познайомилися в 2010 році в одеському клубі, коли Євгенія ще перебувала у шлюбі з Шоном Карром. Деякі медіа писали, що шлюб Тимошенко розпався через роман з бізнесменом.

Пара відсвяткувала помпезне весілля у НСК "Олімпійський" на 200 людей. Подейкували, що на святі виступала співачка Тіна Кароль, а саме торжество відбувалося у стилі "Великого Гетсбі".

Артур Чечоткін народився у 1982 році в Одесі. Протягом 15 років проживав у США. Чоловік займається нерухомістю, зокрема в Нью-Йорку на нього зареєстровано 7 квартир. Подружжя має троє дітей — Єву, Давида й Адама.

У вересні 2022 року Юлію Тимошенко разом із зятем побачили у Відні. Є інформація, що Чечоткін разом з Євгенією та дітьми проживає у Дубаї.

Також подейкували, що політикиня відпочивала в Італії у 2024 році з донькою, зятем і онуками. Кожен з будинків, які орендувала родина, вартував по 80 тисяч євро. Хоча сама нардепка заперечувала таку інформацію.

