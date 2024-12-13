Підтримував анексію Криму та закликав до перемовин між Росією та Україною: як виглядає могила Михайла Горбачова

Відомий політик помер понад 2 роки тому

Михайло Горбачов увійшов в історію як перший та єдиний президент Радянського Союзу. Він наказав вивести радянські війська з Афганістану, намагався припинити "холодну війну" з Заходом і брав курс на перебудову СРСР. Чоловік помер у 2022 році, коли йому було 92.

"Телеграф" нагадає про діяльність політика і покаже, який вигляд має його могила.

Що відомо про Михайла Горбачова

Михайло Горбачов народився у селі Привольне, що у Ставропольському краї у 1931 році. Троє з дітей його діда Андрія померли під час голоду 1932—1933-х, а сам чоловік відмовився вступати в колгосп, за що його відправили на заслання у Сибір. Мати Горбачова була українкою. У дитинстві майбутній політик розмовляв українською.

Горбачов навчався на юриста у Московському університеті. У 1952 році вступив до Комуністичної партії. Згодом став працювати заступником заввідділу агітації і пропаганди Ставропольського крайкому та секретарем міськкому комсомолу. Тривалий час будував кар'єру у Комуністичній партії на різних позиціях і у 1980 році став членом Політбюро.

У 1985 році Горбачова обрали Генеральним секретарем ЦК КПРС. Під час закордонного візиту познайомився з тодішньою прем'єр-міністеркою Великої Британії Маргарет Тетчер. Висловлюючись про політика, вона сказала: "З цією людиною можна мати справу".

Фото: Getty Images

Згодом Горбачов народним депутатом Верховної Ради СРСР від КПРС, а пізніше і її головою. У 1990 році політика обрали Президентом Радянського Союзу. Горбачов був дотичний до реформ, завдяки яким згодом з'явилась ринкова економіка, намагався зруйнувати монопольну владу комуністів, підтримував антиалкогольну кампанію в СРСР.

Президент СРСР взяв курс на перебудову держави та гласність — зняття цензури з медіа. Також він наказав повернути радянських військових з Афганістану та жертв сталінських репресій. Намагався покращити відносини з США, європейськими державами.

Фото: Getty Images

Однак Горбачов придушував національні протести, за його правління з'явилась гіперінфляція, зменшення народжуваності, зростання зовнішнього боргу. Також політик приховував від населення страшні наслідки Чорнобильської катастрофи 1986 року та вводив радянські війська у Баку. А у 1991 році втратив посаду президента через розпад СРСР.

Фото: Getty Images

Після цього Горбачов намагався побудувати політичну кар'єру в Росії, але суттєвого успіху не досяг. У 2014 році він виступив за анексію Росією Криму та казав, що підтримує волю людей на півострові, які нібито хотіли приєднатися до країни-окупантки.

Неоднозначно висловлювався Горбачов й щодо збройної агресії Росії на Донбасі. Він не визнавав, що країна-окупантка розпочала вторгнення на Схід України, натомість казав, що треба "припинити вбивати один одного", бо "це ж один народ". Він передбачав "побоїще в Європі" на Донбасі.

Фото: Getty Images

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фонд Михайла Горбачова закликав держави до перемовин. Водночас війну, розпочату країною-окупанткою, там назвали "військовою операцією".

Фото: Getty Images

"У зв'язку з військовою операцією Росії в Україні, що розпочалася 24 лютого, ми заявляємо про необхідність якнайшвидшого припинення військових дій та негайного початку мирних переговорів. У світі немає і не може бути нічого ціннішого, ніж людські життя", — написали у фонді.

Могила Михайла Горбачов

Експрезидент Радянського Союзу помер від складної хвороби у Москві у серпні 2022 року. За вказівкою кремлівського диктатора Володимира Путіна, для політика не організовували церемонію державного похорону. Також очільник Кремля не відвідував офіційне прощання з Горбачовим нібито через зайнятість. Натомість він приходив до покійного політика у Центральну клінічну лікарню, де поклав квіти біля його труни та пішов.

Натомість церемонія прощання з Горбачовим відбулась у Колонному залі Дому союзів. Провести колишнього лідера СРСР в останню путь прийшли різні політики, громадські діячі та співаки. Зокрема, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, співачка Алла Пугачова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, телеведучий-путініст Володимир Познер та багато місцевих жителів.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Горбачова поховали на Новодівичому кладовищі у Москві, біля дружини Раїси, яка померла в 1999 році. На могилі подружжя розташована бронзова статуя у вигляді дівчини, яка плаче. Її встановили одразу після смерті Раїси Горбачової. А вже після того, як відійшов у вічність і сам очільник СРСР, додали надгробну плиту з їхніми іменами і датами народження та смерті.

На могилі Горбачова також можна побачити його чорно-білий портрет, на якому він проникливо дивиться в камеру, склавши руки докупи. На могилу колишнього президента СРСР часто приносять квіти.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" писав про те, який вигляд має могила російського актора Юрія Нікуліна. Його поховали у Москві.